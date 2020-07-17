"Манал я развивать город во время выборов": Бахматов решил уйти от Кличко

Максим Бахматов временно покидает должность советника мэра Киева Виталия Кличко.

Источник: Бахматов в интервью LIGA.net

Прямая речь: "Я временно выхожу из КГГА и перестаю помогать Виталию Владимировичу в период предвыборных историй. Если в двух словах: я манал развивать город во время выборов. Турбулентность и говно, которое накидывают, никак не связаны с эффективным управлением".

Детали. При этом Бахматов говорит, что намерен вернутся в команду Кличко в ноябре после местных выборов.

Также советник отметил, что своим уходом хочет сохранить политическую незаангажированность Офиса трансформаций, руководителем которого он является. При это сам Офис продолжит работу в качестве аналитического центра.

Бахматов не намерен участвовать в выборах мэра Киева в октябре текущего года и помогать какой-либо из партий. При этом допускает свое выдвижение в мэры столицы в 2025 году.

Прямая речь: "В 2025-м может быть. Мне ж нужно поднатореть, поучиться. Виталий Владимирович как раз пойдет куда-то дальше. Ему уже точно будет неинтересно продолжать быть мэром. Он захочет пойти на национальный уровень".

Что было ранее: 23 сентября стало известно, что мэр Киева назначил на должность своего советника управляющего партнера инновационного центра-города UNIT.City и бывшего руководителя экспоцентра ВДНХ Максима Бахматова.

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