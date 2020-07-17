Кандидати на посаду мера міста на майбутніх виборах будуть змушені внести від 19 до 445 тисяч гривень залежно від кількості виборців у місті.

Джерело: Громадський рух "Чесно" з посиланням на зміни до Виборчого кодексу, затверджені Верховною Радою 16 липня

Дослівно: "16 липня Верховна Рада у другому читанні підтримала зміни до Виборчого кодексу, які передбачають, зокрема, зниження застав на місцевих виборах.

Поправки до Виборчого кодексу передбачають, що грошові застави буде запроваджено на всіх рівнях, незалежно від кількості виборців. Однак формули розрахунку різняться".

Деталі: Зазначається, що грошові застави за партійні списки у громадах, де від 10 тисяч до 90 тисяч виборців, не перевищуватимуть 18 тисяч 892 гривні.

Для великих міст застави коливатимуться орієнтовно від 19 тисяч до майже пів мільйона гривень залежно від кількості виборці.

Найнижчою буде застава для кандидатів на міських голів Ужгорода (19 тисяч гривень), Нікополя (20 тисяч гривень) і Мелітополя (24 тисячі гривень), найвищою – на мерів Дніпра (157 тисяч гривень), Харкова (219 тисяч гривень) та Києва (445 тисяч гривень).

Такими самими будуть застави за партійні списки до міських та обласних рад.

"Чесно" відзначає, що розрахунки є орієнтовними та ґрунтуються на даних Державного реєстру виборців станом на кінець 2019 року.

Точні суми застав визначатиме ЦВК відповідно до актуальних даних про кількість виборців у тому чи іншому населеному пункті.

Що було раніше: 16 липня Верховна Рада змінила виборче законодавство і затвердила новий бюлетень.

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