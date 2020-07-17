Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Місцеві вибори: щоб йти в мери великих міст, потрібно від 19 до 445 тисяч гривень

П'ятниця, 17 липня 2020, 16:03
Місцеві вибори: щоб йти в мери великих міст, потрібно від 19 до 445 тисяч гривень
Фото narodna-pravda.ua

Кандидати на посаду мера міста на майбутніх виборах будуть змушені внести від 19 до 445 тисяч гривень залежно від кількості виборців у місті.

Джерело: Громадський рух "Чесно" з посиланням на зміни до Виборчого кодексу, затверджені Верховною Радою 16 липня

Дослівно: "16 липня Верховна Рада у другому читанні підтримала зміни до Виборчого кодексу, які передбачають, зокрема, зниження застав на місцевих виборах. 

Поправки до Виборчого кодексу передбачають, що грошові застави буде запроваджено на всіх рівнях, незалежно від кількості виборців. Однак формули розрахунку різняться". 

 

Деталі: Зазначається, що грошові застави за партійні списки у громадах, де від 10 тисяч до 90 тисяч виборців, не перевищуватимуть 18 тисяч 892 гривні.

Для великих міст застави коливатимуться орієнтовно від 19 тисяч до майже пів мільйона гривень залежно від кількості виборці.

Найнижчою буде застава для кандидатів на міських голів Ужгорода (19 тисяч гривень), Нікополя (20 тисяч гривень) і Мелітополя (24 тисячі гривень), найвищою – на мерів Дніпра (157 тисяч гривень), Харкова (219 тисяч гривень) та Києва (445 тисяч гривень). 

 

Такими самими будуть застави за партійні списки до міських та обласних рад.

"Чесно" відзначає, що розрахунки є орієнтовними та ґрунтуються на даних Державного реєстру виборців станом на кінець 2019 року. 

 

Точні суми застав визначатиме ЦВК відповідно до актуальних даних про кількість виборців у тому чи іншому населеному пункті.

Що було раніше: 16 липня Верховна Рада змінила виборче законодавство і затвердила новий бюлетень.

Передісторія:

"Українська правда" у Threads

Теми: виборимісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:28
НБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
У ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
Усі новини...
Реклама: