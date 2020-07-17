Местные выборы: чтобы идти в мэры больших городов, нужно от 19 до 445 тысяч гривен
Кандидаты на должность мэра города на предстоящих выборах будут вынуждены внести от 19 до 445 тысяч гривен в зависимости от количества избирателей в городе.
Источник: Общественное движение "Честно" со ссылкой на изменения в Избирательный кодекс, принятые Верховной Радой 16 июля
Дословно: "16 июля Верховная Рада во втором чтении поддержала изменения в Избирательный кодекс, которые предусматривают, в частности, снижение залога на местных выборах.
Поправки в Избирательный кодекс предусматривают, что денежные залоги будут введены на всех уровнях, независимо от количества избирателей. Однако формулы расчета различаются".
Детали: Отмечается, что денежные залоги за партийные списки в общинах, где от 10 до 90 тысяч избирателей, не будут превышать 18 тысяч 892 гривны.
Для крупных городов залог будет колебаться ориентировочно от 19 тысяч до почти полмиллиона гривен в зависимости от количества избирателей.
Самым низким будет залог для кандидатов на городских председателей Ужгорода (19 тысяч гривен), Никополя (20 тысяч гривен) и Мелитополя (24 тысячи гривен), самым высоким – на мэров Днепра (157 тысяч гривен), Харькова (219 тысяч гривен) и Киева (445 тысяч гривен).
Такими же будут залоги за партийные списки в городские и областные советы.
"Честно" отмечает, что расчеты являются ориентировочными и основываются на данных Государственного реестра избирателей по состоянию на конец 2019 года.
Точные суммы залогов будет определять ЦИК в соответствии с актуальными данных о количестве избирателей в том или ином населенном пункте.
Что было раньше: 16 июля Верховная Рада изменила избирательное законодательство и утвердила новый бюллетень.
Предыстория:
- 15 июля Верховная Рада официально назначила местные выборы на 25 октября.