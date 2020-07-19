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Голова ОАСК Вовк назвав плівки підробкою і планує працювати далі

Неділя, 19 липня 2020, 08:49

Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.

Джерело: його пост у Facebook

Деталі: за словами Вовка, співробітники НАБУ не вручали йому підозру, а сам він перебуває на даний момент у відпустці.

Він також висловив підтримку суддям ОАСК, які втомилися від "нескінченних обшуків і безпідставних звинувачень, що лунають на адресу суду з вуст псевдоактивістів і псевдожурналістів".

На думку глави ОАСК, президенту Володимиру Зеленському "нав'язують догму про необхідність зовнішнього управління у сфері судоустрою".

Пряма мова: "Мені ніхто не вручав ніяких підозр. Я зараз перебуваю у відпустці, по завершенню якої правовим шляхом і в порядку передбаченому законом буду доводити свою правоту.

Обшуки, санкціоновані районним судом міста Кіровограда, і так звані нові підозри, - ні що інше, як бажання окремих одіозних персонажів показати хоч якусь "ефективність" і створити фон для вереску "активістів" про необхідність термінової судової реформи за їх лекалами і тиску таким чином на владу ... Обшук в суді я розцінюю, як чергову спробу тиску на ОАСК і мене особисто. Але я у відставку не піду. Це-політика".

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Нагадаємо: НАБУ звинувачує голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.

Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.

Українська правда
Теми: судскандал


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