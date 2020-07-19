Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Голова ОАСК Вовк назвав плівки підробкою і планує працювати далі

Неділя, 19 липня 2020, 08:49
Голова ОАСК Вовк назвав плівки підробкою і планує працювати далі

Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.

Джерело: його пост у Facebook

Деталі: за словами Вовка, співробітники НАБУ не вручали йому підозру, а сам він перебуває на даний момент у відпустці.

Він також висловив підтримку суддям ОАСК, які втомилися від "нескінченних обшуків і безпідставних звинувачень, що лунають на адресу суду з вуст псевдоактивістів і псевдожурналістів".

На думку глави ОАСК, президенту Володимиру Зеленському "нав'язують догму про необхідність зовнішнього управління у сфері судоустрою".

Пряма мова: "Мені ніхто не вручав ніяких підозр. Я зараз перебуваю у відпустці, по завершенню якої правовим шляхом і в порядку передбаченому законом буду доводити свою правоту.

Обшуки, санкціоновані районним судом міста Кіровограда, і так звані нові підозри, - ні що інше, як бажання окремих одіозних персонажів показати хоч якусь "ефективність" і створити фон для вереску "активістів" про необхідність термінової судової реформи за їх лекалами і тиску таким чином на владу ... Обшук в суді я розцінюю, як чергову спробу тиску на ОАСК і мене особисто. Але я у відставку не піду. Це-політика".

Читайте також: "Ти сумнівався у нашій політичній проституції?" Як нові плівки Вовка показали суддівську імперію влади

Нагадаємо: НАБУ звинувачує голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.

Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: судскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
суд
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:28
НБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
У ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
Усі новини...
Реклама: