Дев’ятигодинне катування і зґвалтування у Кагарлицькому відділенні поліції на Київщині 23-24 травня знову привернуло увагу до поліцейського насилля в країні та відповідального за нього міністра – Арсена Авакова.

Воно стало в один ряд з гучними справами, пов’язаними з правоохоронцями – побиттям і зґвалтуванням 29-річної Ірини Крашкової влітку 2013 у Врадіївці, смертю за нез'ясованих обставин 32-річного жителя Кривого озера Олександра Цукермана влітку 2016 та вбивством 5-річного Кирила Тлявова влітку 2019.

"На жаль, випадки катувань і нелюдського поводження існують у поліції будь-якої країни світу", – прокоментував Аваков цьогорічне знущання поліцейських у Кагарлику.

Утім проблем у системі, елементи якої знищують її найцінніший ресурс – довіру людей, міністр, здається, не бачить. Ознакою її "здоров'я" називає спосіб реагування на такі випадки – цього разу, на відміну від Врадіївки, поліцейські не приховували злочину, а відділок поліції в Кагарлику – розформували.

Утім не всім справам дістається стільки уваги – міністра та суспільства загалом. Окрім гучних історій, поліцейські втрапляють і в менш помітні – ДТП, кришування наркотиків, вимагання хабара. І з початку 2020 таких уже було чимало.

"Українська правда" зібрала з відкритих джерел ймовірні злочини української поліції з 1 січня 2020 року – від вимагання хабарів до зґвалтувань і смертей.

Ми не стверджуємо, що поліцейські є винними у кожній з ситуацій – це може визначити лише суд. Ми спираємося на інформацію, оприлюднену Державним бюро розслідувань та Офісом генпрокурора – тобто на попередню інформацію слідчих ДБР, версію слідства та результати досудового розслідування.

Січень

ВСІ ІЛЮСТРАЦІЇ: АНДРІЙ КАЛІСТРАТЕНКО

1 січня

Поліцейський намагався видати вбивство за самооборону

У новорічну ніч у Каховці вбили 26-річного місцевого мешканця Володимира Чебукіна – у приховуванні злочину ДБР запідозрила старшого інспектора з контролю за обігом зброї Каховського відділу поліції, у вчиненні – його товариша, експоліцейського.

Інспектор вистрілив у бік товариша зі зброї Чебукіна, який уже був без свідомості, але не влучив. Оскільки в пістолеті був лише один набій, інсценувати самоооборону не вдалося (за версією слідства).

6 січня

Поліцейські "завдали болю та моральних страждань" водієві

Під час затримання водія у Кременчуку патрульні "завдали фізичного болю та моральних страждань чоловіку", протиправно наділи на нього кайданки та застосували сльозогінні засоби (за версією слідства).

7 січня

Поліцейські побили подружжя

У Мукачеві двоє поліцейських розпилили сльозогінну речовину в обличчя водію Citroen, повалили його на землю і побили ногами. За 5 хвилин до них долучилися ще 2 колег. Один правоохоронець вдарив у живіт дружину водія (за попередньою інформацією).

11 січня

Поліцейський наїхав на пішохода

Поліцейський ГУ Нацполіції у Київській області на службовій автівці Renault Doker наїхав на пішохода – від отриманих травм той помер на місці.

Поліцейського затримали під час продажу амфетаміну

Поліцейського Чернівецького відділку поліції затримали під час продажу амфетаміну, він систематично продавав наркотики місцевим (за попередньою інформацією).

16 січня

Поліцейський вимагав "плату" за торгівлю неліцензійним алкоголем

У Києві оперуповноважений Деснянського управління поліції вимагав у підприємця щомісячну "плату" за торгівлю неліцензійним алкоголем (за попередньою інформацією).

17 січня

Слідчий вимагав 30 тисяч за закриття справи

У Києві старший слідчий Деснянського управління поліції вимагав у людини 30 тисяч гривень за закриття провадження та непритягнення її до відповідальності за шахрайство (за попередньою інформацією).

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20 січня

П'яний поліцейський вистрілив у голову колезі

У Мелітополі п’яний поліцейський вистрілив у голову своєму колезі, який обурювався поведінці правоохоронця – той стріляв по меблях і стінах (версія слідства).

Оперуповноважений вимагав хабар за пом'якшення покарання

У Дніпропетровській області оперуповноваженого стратегічних розслідувань затримали під час отримання 50 тисяч гривень за пом'якшення покарання, передбаченого за збут знайдених наркотиків (за даними досудового розслідування).

Оперуповноважений вимагав $1500 за невідкриття провадження

На Харківщині оперуповноважений Київського відділу поліції вимагав $1500 за невідкриття провадження проти місцевого підприємця, який міг захопити землю для будівництва закладу харчування (за попередньою інформацією).

21 січня

Поліцейський обіцяв замінити наркотики на пудру за 50 тисяч гривень

На Дніпропетровщині оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань вимагав у людини, пов’язаної зі збутом наркотиків, 50 тисяч гривень за непритягнення до відповідальності. У разі сплати всієї суми правоохоронець обіцяв замінити наркотики в пакетах на цукрову пудру та передати хабар керівництву Дніпровського відділу поліції (за попередньою інформацією).

22 січня

Поліцейський прикривав наркодилерів і був їхнім клієнтом

На Миколаївщині поліцейський "прикривав" групу людей, яка виготовляла амфетамін, а також купував його для себе та подальшого поширення серед своїх знайомих, зокрема поліцейських. Усього в злочинній групі було 5 людей (за попередньою інформацією).

23 січня

Поліцейський з групою людей хотів обікрасти будинок

На Одещині спецпризначенець, експоліцейський та ще двоє людей напали на будинок одного з мешканців села, аби вкрасти гроші. Спецпризначенець був інформатором (за даними досудового розслідування).

30 січня

Поліцейський міг докластися до підпалу машини журналістки

У Львові підпалили машину журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук – у змові із замовником, підшукуванні виконавця, підбурюванні до вчинення злочину та передачі коштів за виконану "роботу" СБУ та Офіс генпрокурора запідозрили старшого оперуповноваженого кримінальної поліції.

Поліцейський підбурював людину дати хабар

На Вінничині помічник чергового Київського відділення поліції з посередником підбурював людину, яка займалася незаконним обігом нароктиків, дати слідчому тисячу доларів хабара за непритягнення до відповідальності. Перед затриманням гроші намагалися скинути в туалет (за попередньою інформацією)

31 січня

Поліцейські вкрали речі з підприємства під час обшуку

В Одесі троє поліцейських покрали речі з підприємства, на якому робили обшук (за даними досудового розслідування).

Поліцейські під час обшуку на одному з підприємств Одеси. Відео з камери спостереження потрапило в мережу. ФОТО: ДБР

Лютий

2 лютого

Поліцейські вимагали хабар у свідків, щоб не перетворити їх на підозрюваних

Двоє оперуповноважених Люботинського відділення поліції вимагали у 20-річного хлопця та його матері, які були свідками крадіжки велосипеда, тисячу доларів. У випадку несплати обіцяли змінити їхніх статус на підозрюваних і притягнути до відповідальності (за попередньою інформацією).

11 лютого

Поліцейський змусив до сексу школярку

В Одесі інспектор з ювенальної превенції одного з відділень шантажем змусив зайнятися з собою сексом 11-класницю (за попередньою інформацією).

Поліцейський вимагав $1000 за непритягнення до відповідальності

У Києві працівник слідчого відділу Оболонського управління поліції вимагав у жінки тисячу доларів за непритягнення її до відповідальності – та взяла кредит за підробленим паспортом (за попередньою інформацією).

Поліцейський постійно вимагав гроші за непритягнення до відповідальності

На Київщині старший оперуповноважений Білоцерківського відділу поліції систематично вимагав гроші в жителя Узина за непритягнення до відповідальності – той торгував наркотиками. Усього поліцейський зі спільником отримали 28 тисяч гривень (за даними слідства).

12 лютого

Поліцейські збували наркотики

На Львівщині оперуповноважений відділення кримінальної поліції та заступник начальника одного з відділів змушували людину взяти у них наркотики та передати їх наркозалежним. Наркотики, окрім наркозалежних, збували раніше судимим людям, аби надалі вимагати від них хабарі за непритягнення до відповідальності (за попередньою інформацією).

13 лютого

Патрульний у погоні підстрелив пасажира

У Харкові командир роти патрульної поліції тричі вистрілив з табельної зброї в автівку, яку намагався затримати за водіння напідпитку – пасажир на задньому сидінні отримав два проникаючих поранення у спину та поперек з розривом правої легені (за попередньою інформацією).

16 лютого

Поліцейський наїхав на людей і намагався втекти

У Броварах поліцейський поза службою наїхав на двох людей на пішохідному переході і, за словами очевидців, намагався втекти з місця аварії. 28-річний пішохід загинув на місці, 31-річного доправили до лікарні.

20 лютого

Поліцейський вимагав $2500 за уникнення відповідальності

На Херсонщині начальник карного розшуку одного з відділень Каховського відділу поліції вимагав у людини $2500 за уникнення відповідальності за групову крадіжку, а також обіцянку, що не збиратиме докази (за попередньою інформацією).

21 лютого

Поліцейський вимагав 250 тисяч за закриту справу

На Дніпропетровщині начальник слідчого відділення одного з відділень поліції вимагав 250 тисяч гривень у місцевого підприємця за закриття провадження щодо порушення санітарних правил і норм (за попередньою інформацією).

22 лютого

П'яний поліцейський сів за кермо мотоцикла – пасажир загинув

На Одещині п'яний інспектор фізичної безпеки одного з батальйонів управління поліції охорони не впорався з керуванням мотоцикла та перекинувся – його пасажир загинув (за попередньою інформацією).

Начальник відділу вимагав $3 тисячі за закриття справи

Начальник одного з відділів ГУ Нацполіції у Волинській області вимагав $3 тисячі за закриття кримінального провадження та невилучення транспортного засобу (за попередньою інформацією).

23 лютого

Поліцейський вимагав 10 тисяч за те, що "закриє очі" на п'яного водія

На Львівщині поліцейський вимагав від водія 10 тисяч гривень за те, що не притягуватиме його до відповідальності за керування у нетверезому стані (за попередньою інформацією).

24 лютого

Поліцейський і радник начальника поліції вимагали $5 тисяч хабара

Один з радників начальника Нацполіції на Дніпропетровщині та начальник одного із секторів Приморського відділу поліції вимагали у жінки $5 тисяч за те, що не притягуватимуть її до кримінальної відповідальності за шахрайське заволодіння будинком на березі Азовського моря (за попередньою інформацією).

25 лютого

Поліцейський не впорався з керуванням авто

У Маріуполі поліцейський з Києва на службовому авто Volkswagen Crafter не впорався з керуванням і зіткнувся з Volkswagen Touareg. Пасажирка в поліцейському авто отримала травми (за попередньою інформацією).

Поліцейське авто після ДТП ФОТО: ДБР

26 лютого

Поліцейський наїхав на велосипедистку

На Хмельниччині поліцейський наїхав на велосипедистку – жінка померла на місці (за попередньою інформацією).

29 лютого

Поліцейський під час затримання вистрілив у чоловіка з ножем

У Конотопі поліцейський кілька разів вистрілив у ноги чоловіку, який тримав у руках ніж і не реагував на правоохоронців (за попередньою інформацією).

Лютий (невідомі дати ймовірних злочинів)

Поліцейські заважали лікарям рятувати людину

На Одещині начальник і слідчий поліції кілька годин заважали вивезти до обласної лікарні людину у вкрай важкому стані, яка потребувала операції. Вимагали зробити аналіз крові на вміст алкоголю, хоча лікарі запевняли – аналіз зроблений, людина не була у стані алкогольного сп'яніння. Після перевезення пацієнта до швидкої – не давали автівці виїхати, а врешті насильно витягнули з неї пацієнта, наділи наручники та затягнули назад до лікарні (за інформацією слідства).

Поліцейський вимагав хабар за те, що "закриє очі" на незаконну торгівлю

В Одесі заступник начальника одного із секторів Хаджибеївського відділення поліції вимагав 16 тисяч гривень у людини, аби не притягувати її до відповідальності за торгівлю у невстановленому місці (за попередньою інформацією).

Поліцейський вимагав хабар за те, що "закриє очі" на поширення порнографії

У Житомирі інспектор відділу протидії кіберзлочинам вимагав у людини 5 тисяч доларів за те, що не притягуватиме її до відповідальності за розповсюдження порнографії. Обіцяв поділитися грошима з експертом, який підготує негативний висновок у провадженні, та керівником (за попередньою інформацією).

Поліцейський вимагав хабар за закриття справи

У Волинській області начальник одного з відділів ГУ Нацполіції на Волині вимагав 3 тисячі доларів США у громадянина за те, що закриє його справу та не буде вилучати його автівку (за попередньою інформацією).

Березень

18 березня

Поліцейські за 300 гривень інсценували злочин для покращення статистики

У Харківській області начальник райвідділення поліції переконав підлеглого дати місцевому жителю 300 гривень за зізнання у вирубці дерев, аби покращити статистику розкриття злочинів (пов’язаних з розкраданням лісу).

"Жертву" відвезли в ліс, де вже було 9 зрубаних дерев, вручили бензопилу, пальне та викликали слідчо-оперативну групу. Слідча, знаючи, що людина не має стосунку до злочину, повідомила їй про підозру (за попередньою інформацією).

19 березня

Поліцейський втрапив у ДТП з чотирма авто

У Харкові інспектор поліції поза службою потрапив у ДТП з 4 автівками – п'ятеро людей травмувалися, зокрема сам поліцейський і 3 його пасажирів, які також були працівниками поліції (за попередньою інформацією).

20 березня

Поліцейське авто зіткнулося з Volkswagen

На Херсонщині авто поліції зіштовхнулося з Volkswagen – один із поліцейських помер на місці.

21 березня

П'яний поліцейський вистрілив у чоловіка, який зробив йому зауваження

У Миколаєві один з двох п'яних поліцейських під час бійки тричі вистрілив у чоловіка, який зробив правоохоронцям зауваження – ті вирішили сходити в туалет біля його авто (за попередньою інформацією).

27 березня

Поліцейський побив двох людей на дорозі

На дорозі Київ-Чернігів поліцейський безпідставно побив двох людей, сина і батька, та застосував до них спецзасоби (за інформацією слідства).

Патрульні потрапили у потрійну ДТП

У Харкові патрульні на Mitsubishi Outlander потрапили у потрійне ДТП в Харкові.

28 березня

П'яний поліцейський врізався в дерево – загинув пасажир

На Черкащині п'яний поліцейський не впорався з керуванням і протаранив дерево – авто загорілося, один з пасажирів загинув на місці, ще одного пасажира та самого поліцейського доставили в лікарню (за попередньою інформацією).

31 березня

П'яний поліцейський врізався у дерево – померла пасажирка

На Кіровоградщині п'яний поліцейський на Ford врізався в дерево – його 19-річна пасажирка загинула на місці (за попередньою інформацією).

Березень (невідома дата ймовірного злочину)

Поліцейські побили чоловіка після обшуку

У Миколаєві 3 поліцейських і курсант Національної академії внутрішніх справ після обшуку в чоловіка, який, за версією слідства, був оператором на майнінг-фермі, відвезли до його відділення поліції та побили. А також незаконно "відчужили" вилучене обладнання для майнінгу криптовалюти (за даними слідства).

Побитий поліцейськими і курсантом чоловік ФОТО: ДБР

Квітень

2 квітня

Поліцейський пропонував за тисячу доларів уникнути відповідальності

У Маріуполі поліцейський за тисячу доларів пропонував допомогти уникнути відповідальності за зберігання наркотиків. Затриманий погодився на 10 тисяч гривень, які перерахував правоохоронцю на картку (за попередньою інформацією).

5 квітня

Поліцейські не впоралися з кермом мотоцикла і загинули

На Львівщині двоє поліцейський, 19 і 20 років, на мотоциклі Suzuki виїхали за межі проїжджої частини, втратили керування і врізалися в дерево – обидва загинули на місці (за попередньою інформацією).

Поліцейські вимагали $1150 за непритягнення до відповідальності за наркотики

Молодший інспектор і поліцейський-водій Управління поліції охорони на Одещині вимагали та отримали $1150 доларів за те, щоб не притягувати людину до відповідальності за зберігання наркотиків (за попередньою інформацією).

6 квітня

Поліцейський врізався в дерево – двоє загиблих

На Волині поліцейський не впорався з керуванням BMW, виїхав на узбіччя та врізався у дерево – і поліцейський, і його пасажир загинули на місці. Ще один поліцейський, який був на задньому сидінні, потрапив у лікарню.

7 квітня

Інспектори збирали "данину" з перевізників

На Луганщині двоє інспекторів поліції штучно створювали проблеми для перевізників, вимагаючи тисячу гривень за кожну автівку, які щомісяця треба було сплачувати до 5 числа (за попередньою інформацією).

9 квітня

Поліцейські "кришували" розкрадання лісу

На Харківщині четверо поліцейських сприяли роботі групи з понад 10 людей, яка незаконно вирубувала ліс на території Жовтневого лісового господарства (за попередньою інформацією).

Поліцейський просив 10 тисяч, щоб "закрити очі" на п'яного водія

На Житомирщині т. в. о. заступника начальника одного з відділень поліції вимагав у людини 10 тисяч гривень за те, що не притягуватиме її до відповідальності за п'яне водіння (за попередньою інформацією).

14 квітня

У поліцейському авто помер затриманий

У Дніпрі в автомобілі поліцейських помер чоловік, якого після затримання посадили на заднє сидіння службового авто.

27 квітня

Поліцейського затримали під час отримання хабара

У Запорізькій області начальника одного з управлінь ГУ Нацполіції в Запорізькій області затримали під час отримання 24 тисяч гривень хабара. Правоохоронець систематично вимагав у людей гроші за оформлення дозвільної документації на купівлю вогнепальної зброї, право на її носіння, подальше зберігання тощо (за попередньою інформацією).

Посадовиця Нацполіції вимала понад 40 тисяч за арештоване майно

Заступниця начальника відділу ГУ Нацполіції у Волинській області вимагала 42 тисячі гривень за повернення майна, на яке наклали арешт (за попередньою інформацією).

29 квітня

Поліцейські напали на журналіста у прямому ефірі

Біля Кабміну поліцейські напали на журналіста hromadske Богдана Кутєпова та зламали його техніку, бо він нібито стояв на "зеленій зоні".

Богдан Кутєпов у автомобілі швидкої після нападу поліції. ФОТО: hromadske

Квітень (невідома дата ймовірного злочину)

Поліцейський просив 15 тисяч за непритягнення до відповідальності

На Харківщині начальник одного з районних відділень Красноградського відділу поліції просив у керівника підприємства 15 тисяч гривень за те, що не притягуватиме до відповідальності його працівника за порушення правил карантину (за попередньою інформацією).

Поліцейський попросив керівника "кришувати" його за 20 тисяч у місяць

На Дніпропетровщині заступник начальника одного з відділів поліції запропонував своєму керівнику 20 тисяч гривень за прикриття торгівлі контрафактними тютюновими виробами в місті (за попередньою інформацією).

Травень

20 травня

Поліцейського затримали під час збуту амфетаміну

У Львові працівника Управління патрульної поліції затримали під час збуту 300 грамів амфетаміну на 54 тисячі гривень. Правоохоронець облаштував цілу лабораторію для виготовлення амфетаміну та збував його через спільників (за попередньою інформацією).

21 травня

Поліцейський систематично збував наркотики

У Запорізькій області поліцейський налагодив схему систематичного збуту особливо небезпечних наркотиків – усього продав на понад 25 тисяч гривень (за попередньою інформацією).

23-24 травня

Поліцейські ґвалтували та катували жінку

У Кагарлику начальник сектору кримінальної поліції та оперуповноважений цього сектору 9 годин катували та ґвалтували жінку, яку викликали як свідка у справі. Іншого чоловіка, який перебував у відділку, били, погрожували зґвалтуванням і стріляли з табельної зброї над його головою (за попередньою інформацією).

28 травня

Поліцейський з'їхав у кювет – пасажир загинув

На ділянці дороги Київ-Харків старший сержант Управління стратегічних розслідувань не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Його пасажир, теж поліцейський, загинув, ще двоє людей отримали травми.

30 травня

Поліцейський зіткнувся зі службовим авто поліції – двоє людей померли

У Харківській області поліцейський на Daewoo Lanos не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся зі службовою автівкою поліцейських Toyota Prius. Daewoo Lanos загорівся, його водій і пасажир померли на місці. Патрульних з іншого авто госпіталізували.

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