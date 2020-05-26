Суд арештував поліцейських Кагарлика, яких підозрюють у згвалтуванні і катуванні жінки
Голосіївський районний суд Києва арештував на два місяці поліцейських з Кагарлика Сергія Сулиму і Миколу Кузіва, яких підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки у райвідділку.
Джерело: hromadske
Деталі: Сулиму і Кузіва взяли під варту без права внесення застави. Сулима має 7-місячну дитину на утриманні.
Адвокат вніс клопотання про закрите засідання. Запобіжний захід обирався в закритому режимі.
Обидва поліцейські заявили, що не визнають своєї вини.
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У Голосіївському суді обирають запобіжний захід підозрюваним у зґвалтуванні 26-річної жінки у відділку поліції на Київщині. На фото — підозрюваний Сергій Сулима pic.twitter.com/MrvVsQgNQc— hromadske (@HromadskeUA) May 26, 2020
Другого поліцейського Миколу Кузіва, якого підозрюють у співучасті у зґвалтуванні жінки, суд також взяв під варту на два місяці без права внесення застави.— hromadske (@HromadskeUA) May 26, 2020
Підозрювані не визнають своєї провини pic.twitter.com/fg2TDdm8kp
Передісторія:
- 25 травня у місті Кагарлик Київської області було розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і згвалтуванням затриманої жінки.
- Джерела повідомили імена підозрюваних поліцейських: Сергій Сулима та Микола Кузів.
- У МВС заявили про "блискавичну" реакцію на згвалтування поліцейськими у Кагарлику: вони перебувають під вартою.