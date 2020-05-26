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Суд арештував поліцейських Кагарлика, яких підозрюють у згвалтуванні і катуванні жінки

Вівторок, 26 травня 2020, 18:10
Суд арештував поліцейських Кагарлика, яких підозрюють у згвалтуванні і катуванні жінки
hromadske

Голосіївський районний суд Києва арештував на два місяці поліцейських з Кагарлика Сергія Сулиму і Миколу Кузіва, яких підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки у райвідділку.

Джерело: hromadske

Деталі: Сулиму і Кузіва взяли під варту без права внесення застави. Сулима має 7-місячну дитину на утриманні.

Адвокат вніс клопотання про закрите засідання. Запобіжний захід обирався в закритому режимі.

Обидва поліцейські заявили, що не визнають своєї вини.

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Теми: скандалкримінал
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