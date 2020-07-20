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Разумков пояснив, чому падає довіра до влади

Понеділок, 20 липня 2020, 11:52
Разумков пояснив, чому падає довіра до влади
Фото з Facebook

Спікер Верхової Ради Дмитро Разумков заявляє, що говорити про втрату довіри українців до парламенту зарано, і що довіра до будь-якої демократичної влади у світі поступово падає.

Джерело: брифінг Разумкова у ВР 20 липня

Пряма мова: "На жаль, довіра до влади завжди буде падати. Завжди. Я не пам’ятаю таких прикладів не лише в історії української влади, але й загалом в історії демократичної влади, щоб було зростання.

Насправді, якщо ми подивимось на українські реалії за діючої влади, то якраз і були позитивні сплески. Якщо ми в загальному подивимось на тренд, то він іде по такій трохи негативній кривій, але я думаю, що говорити про втрату довіри зарано".

Деталі: Він також наголосив, що Верховна Рада – найбільш відкритий орган, бо все, що в ній відбувається, можна бачити.

При цьому Разумков додав, що парламент складається з великої кількості політичних постатей, які також "створюють інформаційний контент, який не завжди несе позитивний імідж для ВР".

На думку спікера, з цим треба боротися.

Він також підкреслив, що якщо говорити про спільну роботу всіх гілок влади, "то сьогодні і Офіс президента, і ВР, і Кабмін, працюють у єдиному напрямку, тому що саме це було закладено і в програму дій президента, і в програму дій ВР, саме монобільшості".

Разумков переконує, що монобільшість досі є, вона продовжує працювати, і "останнє голосування тому підтвердження".  

Що було раніше: Згідно з останніми соцопитуваннями, рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського продовжує знижуватися: нині йому довіряють 44% опитаних, тоді як ще у травні таких було 57%. Не довіряють главі держави 49%. Баланс довіри та недовіри є негативним і по відношенню до спікера ВР і керівника Кабміну.  

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Разумков ДмитроВерховна Рада
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