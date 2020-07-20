Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Фігуранти справи Мартиненка масово відмовилися від адвокатів

Понеділок, 20 липня 2020, 14:06

Обвинувачені у справі ексдепутата Миколи Мартиненка відмовилися під час суду від адвокатів через начебто неможливість тих протистояти упередженому суду.  

Джерело: Пресслужба Мартиненка, Центр протидії корупції в Телеграмі

Деталі: Під час чергового засідання Вищого антикорупційного суду у справі Мартиненка адвокати почали заявляти по кілька однакових клопотань щодо за ангажованості суду.

Суддя Леся Федорак повідомила, що вони зловживають правами, а якщо мають сумніви, то можуть звернутися до Вищої ради правосуддя або навіть ДБР. Але не порушувати порядок і не зривати засідання. Суд дав стороні захисту 10 хвилин на роздуми щодо їхньої позиції.

Дослівно: "Після перерви обвинувачені почали масово відмовлятися від адвокатів нібито через "неможливість" ними здійснення захисту перед "упередженими" суддями. Мартиненко відмовився від свого адвоката Бойка. Журило і Васильков – від Крамаренка. Богданець і Сорокін – від Черезової, Скаленко – від Палагицької.

Суд прийняв ці відмови. Тепер в обвинувачених є 3 дні на пошук адвокатів, а в інакшому разі суд призначатиме безоплатних від держави. Хоча не виключено, що такий хід з відмовою від адвокатів спрямований на затягування процесу і фігуранти спробують відтягнути наступне засідання до осені (у серпні засідань не передбачено).

У період між 20 і 31 липня мало відбутися 10 засідань по півдня. Тепер щонайменше 3 засідання не відбудеться. Гарантії, що фігуранти домовляться з новими адвокатами до 24 липня – немає. До того ж як безоплатні, так і оплатні захисники проситимуть час для вивчення матеріалів".

Коментар прес-служби Мартиненка: "6 обвинувачених оголосили про свою вимушену відмову від адвокатського захисту. Це відбулось після прямої погрози з боку головуючої судді Лесі Федорак, яка пригрозила обвинуваченим зміною запобіжного заходу через спроби адвокатів захищати своїх клієнтів.

Судді також натякнули, що їхній вердикт залежатиме від поведінки обвинувачених і адвокатів, а не від того - винні вони чи ні. Намагання адвокатів виконувати свою роботу могли б призвести до неадекватних і безпідставних каральних санкцій щодо обвинувачених з боку суддівської колегії ВАКС у складі Лесі Федорак, Віктора Маслова та Ігоря Строгого".

Знати більше: Під прицілом Європи. В яких справах за кордоном фігурує Мартиненко

Передісторія:

  • У червні стало відомо, що Федеральний кримінальний суд Швейцарії визнав винним екснардепа Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему "в складі злочинного угруповання".
  • Сам Мартиненко заявив, що Рішення швейцарського суду не набуло чинності, і він уже оскаржив його в апеляційному суді.
  • В Україні Мартиненка обвинувачують в організації схеми з розкрадання на двох держпідприємствах. Крім епізоду з "Енергоатомом" є ще другий,  що стосується закупівлі ДП "СхідГЗК" уранового концентрату.
  • Підприємство мало самостійно забезпечити видобуток сировини, проте керівництво закупило її за кордоном через австрійську фірму-прокладку "Штоєрман", пов’язану з Мартиненком, спричинивши шкоду у розмірі 17,2 млн доларів США.

Теми: Мартиненкокорупція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Кремлі відреагували на звернення Кадирова до Зеленського

Суркіс звільнив Михайличенка з усім штабом

Окупанти вбили українського військового на Донбасі

оновленоФігуранти справи Мартиненка масово відмовилися від адвокатів

У НАБУ розповіли деталі справи, по якій у Польщі затримали Новака

фото, відео У Києві влаштували стрілянину: п’яні хлопці напали на іноземців

Усі новини...
Мартиненко
Історія успіху НАБУ та САП: як антикорупційні інституції доклалися до тюремного вироку Мартиненка в Швейцарії
Мартиненко заявив, що рішення швейцарського суду не набуде чинності
Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"
Останні новини
16:53
МВС про справу Шеремета: Вже 57 днів захист знайомиться з матеріалами
16:47
фотоВійськовий ЗІЛ виїхав з колони і розтрощив "Daewoo Lanos": 2 загиблих
16:27
Глава Судової адміністрації заперечує отримання підозри від НАБУ
16:26
Зеленський офіційно представив Шевченка та розповів про "важливі якості" голови НБУ
16:22
У Жовкві на Львівщині померла породілля з COVID-19
16:21
списокWizz Air запустить 17 нових маршрутів з України в Італію
16:16
Медіарух про справу Шеремета: Доказів недостатньо, вимагаємо справедливості
16:15
"Доступні кредити 5-7-9%": За минулий тиждень банки видали 110 нових кредитів
16:15
Разумков хоче внести в Раду проєкт, що порушує Угоду про асоціацію
16:07
Тіло загиблого військового медика ідентифікували
Усі новини...