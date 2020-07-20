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Фігуранти справи Мартиненка масово відмовилися від адвокатів

Понеділок, 20 липня 2020, 14:06
Фігуранти справи Мартиненка масово відмовилися від адвокатів

Обвинувачені у справі ексдепутата Миколи Мартиненка відмовилися під час суду від адвокатів через начебто неможливість тих протистояти упередженому суду.  

Джерело: Пресслужба Мартиненка, Центр протидії корупції в Телеграмі

Деталі: Під час чергового засідання Вищого антикорупційного суду у справі Мартиненка адвокати почали заявляти по кілька однакових клопотань щодо за ангажованості суду.

Суддя Леся Федорак повідомила, що вони зловживають правами, а якщо мають сумніви, то можуть звернутися до Вищої ради правосуддя або навіть ДБР. Але не порушувати порядок і не зривати засідання. Суд дав стороні захисту 10 хвилин на роздуми щодо їхньої позиції.

Дослівно: "Після перерви обвинувачені почали масово відмовлятися від адвокатів нібито через "неможливість" ними здійснення захисту перед "упередженими" суддями. Мартиненко відмовився від свого адвоката Бойка. Журило і Васильков – від Крамаренка. Богданець і Сорокін – від Черезової, Скаленко – від Палагицької.

Суд прийняв ці відмови. Тепер в обвинувачених є 3 дні на пошук адвокатів, а в інакшому разі суд призначатиме безоплатних від держави. Хоча не виключено, що такий хід з відмовою від адвокатів спрямований на затягування процесу і фігуранти спробують відтягнути наступне засідання до осені (у серпні засідань не передбачено).

У період між 20 і 31 липня мало відбутися 10 засідань по півдня. Тепер щонайменше 3 засідання не відбудеться. Гарантії, що фігуранти домовляться з новими адвокатами до 24 липня – немає. До того ж як безоплатні, так і оплатні захисники проситимуть час для вивчення матеріалів".

Коментар прес-служби Мартиненка: "6 обвинувачених оголосили про свою вимушену відмову від адвокатського захисту. Це відбулось після прямої погрози з боку головуючої судді Лесі Федорак, яка пригрозила обвинуваченим зміною запобіжного заходу через спроби адвокатів захищати своїх клієнтів.

Судді також натякнули, що їхній вердикт залежатиме від поведінки обвинувачених і адвокатів, а не від того - винні вони чи ні. Намагання адвокатів виконувати свою роботу могли б призвести до неадекватних і безпідставних каральних санкцій щодо обвинувачених з боку суддівської колегії ВАКС у складі Лесі Федорак, Віктора Маслова та Ігоря Строгого".

Знати більше: Під прицілом Європи. В яких справах за кордоном фігурує Мартиненко

Передісторія:

  • У червні стало відомо, що Федеральний кримінальний суд Швейцарії визнав винним екснардепа Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему "в складі злочинного угруповання".
  • Сам Мартиненко заявив, що Рішення швейцарського суду не набуло чинності, і він уже оскаржив його в апеляційному суді.
  • В Україні Мартиненка обвинувачують в організації схеми з розкрадання на двох держпідприємствах. Крім епізоду з "Енергоатомом" є ще другий,  що стосується закупівлі ДП "СхідГЗК" уранового концентрату.
  • Підприємство мало самостійно забезпечити видобуток сировини, проте керівництво закупило її за кордоном через австрійську фірму-прокладку "Штоєрман", пов’язану з Мартиненком, спричинивши шкоду у розмірі 17,2 млн доларів США.

"Українська правда" в Threads

Теми: Мартиненкокорупція
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