Фигуранты дела Мартыненко массово отказались от адвокатов

Обвиняемые по делу ексдепутата Николая Мартыненко отказались во время суда от адвокатов из-за якобы невозможности тех противостоять предвзятому суда.

Источник: Центр противодействия коррупции в телеграмме

Детали: Во время очередного заседания Высшего антикоррупционного суда по делу Мартыненко адвокаты начали заявлять по несколько одинаковых ходатайств о заангажированности суда.

Судья Леся Федорак сообщила, что они злоупотребляют правами, а если сомневаются, то могут обратиться в Высший совет правосудия или даже ГБР. Но не нарушать порядок и не срывать заседание. Суд дал стороне защиты 10 минут на размышления относительно их позиции.

Дословно: "После перерыва обвиняемые начали массово отказываться от адвокатов якобы из-за "невозможности" ими осуществления защиты перед "предвзятыми" судьями. Мартыненко отказался от своего адвоката Бойко. Журило и Васильков – от Крамаренко. Богданец и Сорокин – от Черезов, Скаленко – от Палагицькой.

Суд принял эти отказы. Теперь у обвиняемых есть 3 дня на поиск адвокатов, а в противном случае суд будет назначать бесплатных от государства. Хотя не исключено, что такой ход с отказом от адвокатов направлен на затягивание процесса и фигуранты попытаются оттянуть следующее заседание до осени (в августе заседаний не предусмотрено).

В период между 20 и 31 июля должно было состояться 10 заседаний по полдня. Теперь не менее 3 заседаний не состоится. Гарантии, что фигуранты договорятся с новыми адвокатами до 24 июля - нет. К тому же как бесплатные, так и платные защитники просить время для изучения материалов".

Комментарий пресс-службы Мартыненко: "6 обвиняемых объявили о своем вынужденном отказе от адвокатской защиты. Это произошло после прямой угрозы со стороны председательствующей судьи Леси Федорак, которая пригрозила обвиняемым изменением меры пресечения из-за попыток адвокатов защищать своих клиентов.

Судьи также намекнули, что их вердикт будет зависеть от поведения обвиняемых и адвокатов, а не от того - виновны они или нет. Попытки адвокатов выполнять свою работу могли бы привести к неадекватным и безосновательных карательных санкций в отношении обвиняемых со стороны судейской коллегии ВАКС в составе Леси Федорак, Виктора Маслова и Игоря Строгого".

Знать больше: Под прицелом Европы. В каких делах за рубежом фигурирует Мартыненко

Предыстория: