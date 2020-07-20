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Зеленський не вважає за потрібне відповідати Кадирову

Понеділок, 20 липня 2020, 17:27
Зеленський не вважає за потрібне відповідати Кадирову

Заява голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова не містить у собі тієї новизни, яка вимагає обов'язкової офіційної реакції, вважають в Офісі президента України.

Джерело: коментар Офісу президента агентству "Інтерфакс-Україна"

Дослівно ОП: "Будь-хто в сучасному інформаційному світі має право на будь-які заяви. Але це точно не привід для пошуку якихось таємних смислів.

Тому викликає певний подив настільки наполеглива спроба частини засобів масової інформації надати факту особистого повідомлення голови суб'єкта федерації сусідньої країни надзвичайне значення".

Деталі: В Офісі президента України вказали, що послання голови Чечні містить у собі пряму відсилку до певного роду міждержавних відносин, які є компетенцією лише чинних президентів двох країн, і які "точно немає сенсу коментувати чи обговорювати в будь-яких особистих повідомленнях".

Цьому передувало: Рамзан Кадиров звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом "визначитися зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення" за образливе для нього відео шоу "Кварталу 95", яке було оприлюднено кілька років тому.

Кадиров також закликав президента України "вибудувати добросусідські відносини" з Росією.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков в контексті заяви глави Чечні Рамзана Кадирова знову назвав військову агресію РФ на Донбасі внутрішньоукраїнським конфліктом.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийОфіс президентаКадиров
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