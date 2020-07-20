Зеленский не считает нужным отвечать Кадырову

Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова не содержит в себе той новизны, которая требует обязательной официальной реакции, считают в Офисе президента Украины.

Источник: комментарий Офиса президента агентству "Интерфакс-Украина"

Дословно ОП: "Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов.

Поэтому вызывает некоторое удивление столь настойчивая попытка части средств массовой информации придать факту личного сообщения главы субъекта федерации соседней страны чрезвычайное значение".

Детали: В Офисе президента Украины указали, что послание главы Чечни содержит в себе прямую отсылку к определенному роду межгосударственных отношений, которые являются компетенцией только действующих президентов двух стран, и которые "точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях".

Этому предшествовало: Рамзан Кадыров обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом "определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения" за оскорбившее его видео шоу "Квартала 95", которое было опубликовано несколько лет назад.

Кадыров также призвал президента Украины "выстроить добрососедские отношения" с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в контексте заявления главы Чечни Рамзана Кадырова снова назвал военную агрессию РФ на Донбассе внутриукраинским конфликтом.