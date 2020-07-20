Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский не считает нужным отвечать Кадырову

Понедельник, 20 июля 2020, 17:27
Зеленский не считает нужным отвечать Кадырову

Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова не содержит в себе той новизны, которая требует обязательной официальной реакции, считают в Офисе президента Украины.

Источник: комментарий Офиса президента агентству "Интерфакс-Украина"

Дословно ОП: "Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов.

Поэтому вызывает некоторое удивление столь настойчивая попытка части средств массовой информации придать факту личного сообщения главы субъекта федерации соседней страны чрезвычайное значение".

Детали: В Офисе президента Украины указали, что послание главы Чечни содержит в себе прямую отсылку к определенному роду межгосударственных отношений, которые являются компетенцией только действующих президентов двух стран, и которые "точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях".

Этому предшествовало: Рамзан Кадыров обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом "определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения" за оскорбившее его видео шоу "Квартала 95", которое было опубликовано несколько лет назад.

Кадыров также призвал президента Украины "выстроить добрососедские отношения" с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в контексте заявления главы Чечни Рамзана Кадырова снова назвал военную агрессию РФ на Донбассе внутриукраинским конфликтом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийОфис президентаКадыров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Зеленский
Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии
Зеленский: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Последние новости
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
Все новости...
Реклама: