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У столичному кафе стався вибух

Понеділок, 20 липня 2020, 18:28
У столичному кафе стався вибух

Поліція повідомляє, що в кафе на вулиці Біломорській у Києві стався вибух.

Джерело: Поліція Києва

Деталі: На місці події правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався під столом, де знаходилась сумка. Внаслідок події ніхто не постраждав.

На час перевірки та роботи спеціалістів вибухотехнічної служби поліцейські евакуювали персонал кафе та відвідувачів закладів, прилеглих до місця події.

Пізніше правоохоронці оновини інформацію - попередньо вважається, що у сумці вибухнула салютна установка.

Справу відкрили за статтею хуліганства.

 

Нагадаємо: У п'ятницю близько 20 години у смітнику біля входу до станції метро "Шулявська" вибухнув невідомий пристрій.

Тоді повідомлялося про постраждалого 22-річного студента, який отримав множинні травми ніг і перебував у важкому стані.

У суботу поліція Києва повідомила, що внаслідок вибуху біля метро Шулявська тілесні ушкодження отримали четверо осіб.

Українська правда
Теми: Київвибух
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