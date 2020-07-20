В столичном кафе произошел взрыв

Полиция сообщает, что в кафе на улице Беломорской в Киеве произошел взрыв.

Источник: Полиция Киева

Детали: На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел под столом, где находилась сумка. В результате происшествия никто не пострадал.

На время проверки и работы специалистов взрывотехнической службы полицейские эвакуировали персонал кафе и посетителей заведений, прилегающих к месту происшествия.

Позже правоохранители обновили информацию – предварительно считается, что в сумке взорвалась салютная установка.

Дело открыли по статье хулиганства.

Напомним: В пятницу около 20 часов в мусорной урне у входа на станцию ​​метро "Шулявская" взорвалось неизвестное устройство.

Тогда сообщалось о пострадавшем 22-летнем студенте, который получил множественные травмы ног и находился в тяжелом состоянии.

В субботу полиция Киева сообщила, что в результате взрыва около метро Шулявская телесные повреждения получили четыре человека.