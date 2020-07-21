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У світі в 146 країнах діагностували нові випадки COVID-19

Вівторок, 21 липня 2020, 03:58

20 липня у світі в 146 країнах діагностували 204 905 заражень коронавірусом, 4042 пацієнтів померло.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, Worldometers

Деталі: в США за минулу добу діагностували 62 879 (545 пацієнтів померло) випадків коронавірусу, в Бразилії 33 959 (1110 померло), в Індії 34 820 (676 померло), ПАР 13 373 (135 померло), влада в Росії, яку підозрюють у приховувані статистики щодо кількості хворих, звітує про 6406 випадків коронавірусу (186 померло) та інші. 

Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

Що було раніше: 

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Теми: коронавірус


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