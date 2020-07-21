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В мире в 146 странах диагностировали новые случаи COVID-19

Вторник, 21 июля 2020, 03:58

20 июля в мире в 146 странах диагностировали 204905 заражений коронавируса, 4042 пациентов умерли.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers

Детали: в США за минувшие сутки диагностировали 62 879 (545 пациентов умерло) случаев коронавируса, в Бразилии 33 959 (1110 умерло), в Индии 34 820 (676 умерло), ЮАР 13 373 (135 умерло), власть в России, которую подозревают в скрываемые статистики по количеству больных, отчитывается о 6406 случаев коронавируса (186 умерло) и другие.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Что было раньше: 

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Темы: коронавирус


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