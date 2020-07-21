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На київському ринку знайшли дві вибухівки

Вівторок, 21 липня 2020, 14:11
Фото з Telegram Кличка

На ринку "Мінський", що в Оболонському районі столиці, виявили і знешкодили два саморобні вибухові пристрої.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "Щойно вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку "Мінський"".

Деталі: За словами мера, близько 12 години дня анонім повідомив по лінії 102 про замінування двох автокіосків на Оболонському проспекті, 26.
 
Правоохоронці та вибухотехніки перевірили цю інформацію та виявили небезпечні предмети. Усіх людей терміново евакуювали.

Вибухівка була закріплена між легковим автомобілем і автокіосками. Її знешкодили.

Передісторія: 

  • 17 липня близько 20 години у смітнику біля входу до станції метро "Шулявська" вибухнув невідомий пристрій.
  • Внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримали четверо осіб. 22-річного студента, який отримав множинні травми ніг і перебував у важкому стані, прооперували.

 

Українська правда
Теми: Київполіціявибух


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