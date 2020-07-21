На київському ринку знайшли дві вибухівки

На ринку "Мінський", що в Оболонському районі столиці, виявили і знешкодили два саморобні вибухові пристрої.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "Щойно вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку "Мінський"".

Деталі: За словами мера, близько 12 години дня анонім повідомив по лінії 102 про замінування двох автокіосків на Оболонському проспекті, 26.



Правоохоронці та вибухотехніки перевірили цю інформацію та виявили небезпечні предмети. Усіх людей терміново евакуювали.

Вибухівка була закріплена між легковим автомобілем і автокіосками. Її знешкодили.

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