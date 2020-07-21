Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На киевском рынке нашли две взрывчатки

Вторник, 21 июля 2020, 14:11
Фото с Telegram Кличко

На рынке "Минский", что в Оболонском районе столицы, обнаружили и обезвредили два самодельных взрывных устройства.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский"".

Детали: По словам мэра, около 12 часов дня аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков на Оболонском проспекте, 26.

Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали.

Взрывчатка была закреплена между легковым автомобилем и автокиосками. Ее обезвредили.

Предыстория:

  • 17 июля около 20 часов в мусорной урне у входа на станцию ​​метро "Шулявская" взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва телесные повреждения получили четыре человека.
  • 22-летнего студента, который получил множественные травмы ног и находился в тяжелом состоянии, прооперировали.

 

Украинская правда
Темы: Киевполициявзрыв


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 23 июля: полтавский теракт, поджог дома активиста

Зеленский хочет с Путиным подписать соглашение о прекращении огня

"Плевок в глаза фанам": ульрас Динамо отреагировали на назначение Луческу

Пожизненно отстранен от футбола вице-президент УАФ, который ударил судью

видео60 нарушений за 50 дней и превышение скорости втрое: как ездят нардепы

фотоСБУ разоблачила банду "Князя", которая терроризировала три области

Все новости...
Киев
Суд оправдал пловца из Гидропарка, которого задержали за нарушение карантина
Одесской области и Киеву разрешили ослабить карантин
Бизнесмен Фурсин купил киевский ТРЦ Sky Mall
Последние новости
08:56
Число новых случаев коронавируса в Украине подскочило почти до тысячи
08:48
Парламент Хорватии утвердил новое правительство
08:39
В Словакии после 18-часовых дебатов провалился вотум недоверия премьеру
08:06
Всемирный банк вступился за Шабунина: Гражданское общество должно выполнять миссию
08:00
Главные новости четверга и ночи: полтавский теракт, поджог дома Шабунина
07:10
ООС: Украинские бойцы без потерь, у российских наемников – двое раненых
06:13
Соперника Лукашенко будут держать еще 15 дней под стражей
04:59
Пандемия: темпы распространения болезни не уменьшаются
03:51
На Буковине в который раз от COVID-19 выздоровели почти 100 больных
02:56
Конгресс США утвердил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"
Все новости...