На киевском рынке нашли две взрывчатки
Вторник, 21 июля 2020, 14:11
На рынке "Минский", что в Оболонском районе столицы, обнаружили и обезвредили два самодельных взрывных устройства.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь: "Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский"".
Детали: По словам мэра, около 12 часов дня аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков на Оболонском проспекте, 26.
Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали.
Взрывчатка была закреплена между легковым автомобилем и автокиосками. Ее обезвредили.
Предыстория:
- 17 июля около 20 часов в мусорной урне у входа на станцию метро "Шулявская" взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва телесные повреждения получили четыре человека.
- 22-летнего студента, который получил множественные травмы ног и находился в тяжелом состоянии, прооперировали.
Украинская правда