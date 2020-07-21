На киевском рынке нашли две взрывчатки

На рынке "Минский", что в Оболонском районе столицы, обнаружили и обезвредили два самодельных взрывных устройства.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский"".

Детали: По словам мэра, около 12 часов дня аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков на Оболонском проспекте, 26.

Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали.

Взрывчатка была закреплена между легковым автомобилем и автокиосками. Ее обезвредили.

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