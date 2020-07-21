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На киевском рынке нашли две взрывчатки

Вторник, 21 июля 2020, 14:11
На киевском рынке нашли две взрывчатки
Фото с Telegram Кличко

На рынке "Минский", что в Оболонском районе столицы, обнаружили и обезвредили два самодельных взрывных устройства.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский"".

Детали: По словам мэра, около 12 часов дня аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков на Оболонском проспекте, 26.

Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали.

Взрывчатка была закреплена между легковым автомобилем и автокиосками. Ее обезвредили.

Предыстория:

  • 17 июля около 20 часов в мусорной урне у входа на станцию ​​метро "Шулявская" взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва телесные повреждения получили четыре человека.
  • 22-летнего студента, который получил множественные травмы ног и находился в тяжелом состоянии, прооперировали.

 

Украинская правда

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Темы: Киевполициявзрыв
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