У Харкові повідомляють про масове замінування

У Харкові поліцейські перевіряють інформацію про мінування різних об’єктів інфраструктури – медзакладів, магазинів, банків.

Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської області

Деталі: Повідомлення про закладення вибухівки в медичних закладах, гіпермаркетах, торгових центрах, банках, готелях, поштових відділеннях, будівлях залізничного та автовокзалів надійшло на електронну пошту поліції 21 липня близько 15:00.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління і проводять огляд приміщень.

Нагадаємо: У грудні 2019 року Кабінет міністрів ініціював посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про замінування. Цей законопроєкт має розглянути Рада.

21 липня на ринку "Мінський" у Києві виявили і знешкодили два саморобні вибухові пристрої.