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У Харкові повідомляють про масове замінування

Вівторок, 21 липня 2020, 18:17
У Харкові повідомляють про масове замінування

У Харкові поліцейські перевіряють інформацію про мінування різних об’єктів інфраструктури – медзакладів, магазинів, банків.

Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської області

Деталі: Повідомлення про закладення вибухівки в медичних закладах,  гіпермаркетах, торгових центрах, банках, готелях, поштових відділеннях, будівлях залізничного та автовокзалів надійшло на електронну пошту поліції 21 липня близько 15:00.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління і проводять огляд приміщень.

Нагадаємо: У грудні 2019 року Кабінет міністрів ініціював посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про замінування. Цей законопроєкт має розглянути Рада.

21 липня на ринку "Мінський" у Києві виявили і знешкодили два саморобні вибухові пристрої.

Українська правда

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Теми: Харківполіція
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