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В Харькове сообщают о массовом заминировании

Вторник, 21 июля 2020, 18:17
В Харькове сообщают о массовом заминировании

В Харькове полицейские проверяют информацию о минировании различных объектов инфраструктуры - медучреждений, магазинов, банков.

Источник: Отдел коммуникации полиции Харьковской области

Детали: Сообщение о закладке взрывчатки в медицинских учреждениях, супермаркетах, торговых центрах, банках, гостиницах, почтовых отделениях, зданиях железнодорожного и автовокзалов поступило на электронную почту полиции 21 июля около 15:00.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления, и проводят осмотр помещений.

Напомним: В декабре 2019 года Кабинет министров инициировал усиление ответственности за заведомо ложное сообщение о заминировании. Этот законопроект должна рассмотреть Рада.

21 июля на рынке "Минский" в Киеве обнаружили и обезвредили два самодельных взрывных устройства.

Украинская правда
Темы: Харьковполиция
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