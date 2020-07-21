В Харькове сообщают о массовом заминировании
В Харькове полицейские проверяют информацию о минировании различных объектов инфраструктуры - медучреждений, магазинов, банков.
Источник: Отдел коммуникации полиции Харьковской области
Детали: Сообщение о закладке взрывчатки в медицинских учреждениях, супермаркетах, торговых центрах, банках, гостиницах, почтовых отделениях, зданиях железнодорожного и автовокзалов поступило на электронную почту полиции 21 июля около 15:00.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления, и проводят осмотр помещений.
Напомним: В декабре 2019 года Кабинет министров инициировал усиление ответственности за заведомо ложное сообщение о заминировании. Этот законопроект должна рассмотреть Рада.
21 июля на рынке "Минский" в Киеве обнаружили и обезвредили два самодельных взрывных устройства.