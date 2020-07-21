Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Баканова просять відкрити справу проти нардепа ОПЗЖ

Вівторок, 21 липня 2020, 19:24
Фото: SOPHIA SEREDA

Народні депутати звернулися до керівника Служби безпеки Івана Баканова з вимогою розпочати кримінальне провадження щодо висловлювання представника "Опозиційна платформа – За життя" Олега Волошина про відсутність в Україні суверенітету.

Джерело: співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Facebook

Пряма мова Геращенко: "Як і обіцяли, звернулися до керівництва СБУ з вимогою порушити справу за злочин у ВР, коли депутат заперечував суверенітет України, а це – державна зрада".

Деталі: Вона подякувала колегам з "різних фракції", які підписали звернення.

 
 

Що було раніше: 17 липня під час розгляду проєкту постанови №3736 про заяву Верховної Ради щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування за поправки до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України – в АР Крим та місті Севастополі –Волошин заявив, що український суверенітет "відданий повністю зовнішньому управлінню", а "країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних депутатів не порушувати питання, які будуть ставити під сумнів незалежність, державний суверенітет, свободу і територіальну цілісність України.

Згодом члени фракцій "Голос", "Європейська солідарність", "Слуга народу" та депутатських груп "Партія "За майбутнє" та "Довіра" вимагали від спікера "належної реакції" на заяву депутата ОПЗЖ, скерування запитів у правоохоронні органи з цього приводу.

21 липня Волошина облили зеленкою під Радою перед позачерговою сесією 21 липня.

Українська правда
Теми: Верховна РадаОПЗЖдержзрадапропаганда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 21 липня: затримання луцького терориста, Волошин та зеленка

відео, фотоЛУЦЬКОГО ТЕРОРИСТА ЗАТРИМАЛИ

відеоТерорист відповів пострілом на спробу поліцейського звільнити дитину – ЗМІ

відео, оновленоУ Луцьку звільнили трьох заручників терориста

документБаканова просять відкрити справу проти нардепа ОПЗЖ

Луцький терорист кинув з автобуса вибухівку й обстріляв дрон СБУ

Усі новини...
Верховна Рада
"Слуги" більше не збираються влаштовувати позачергові сесії
Рада відхилила постанови про скасування закону по гральному бізнесу
Рада відхилила законопроєкт, що дозволяє приховувати майно через дітей
Останні новини
22:13
Генпрокурорка призначила нового в.о. керівника департаменту у "справах Майдану"
22:13
відеоПро що фільм "Земляне", який наказав дивитися Зеленський
22:03
Новини 21 липня: затримання луцького терориста, Волошин та зеленка
21:50
Коронавірус виявили у дитини, що відвідувала дитсадок у Черкасах
21:47
відео, фотоЛУЦЬКОГО ТЕРОРИСТА ЗАТРИМАЛИ
21:41
ОПЗЖ та частина "Слуг народу" оскаржують створення НАБУ в Конституційному суді
21:25
Новини економіки: "зелений" тариф, локалізація закупівель
21:18
відеоТерорист відповів пострілом на спробу поліцейського звільнити дитину – ЗМІ
21:09
відеоПрезидент виконав вимогу терориста
20:57
Зеленський поговорив з "Плохім", який тримає заручників
Усі новини...