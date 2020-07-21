Баканова просять відкрити справу проти нардепа ОПЗЖ

Народні депутати звернулися до керівника Служби безпеки Івана Баканова з вимогою розпочати кримінальне провадження щодо висловлювання представника "Опозиційна платформа – За життя" Олега Волошина про відсутність в Україні суверенітету.

Джерело: співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Facebook

Пряма мова Геращенко: "Як і обіцяли, звернулися до керівництва СБУ з вимогою порушити справу за злочин у ВР, коли депутат заперечував суверенітет України, а це – державна зрада".

Деталі: Вона подякувала колегам з "різних фракції", які підписали звернення.

Що було раніше: 17 липня під час розгляду проєкту постанови №3736 про заяву Верховної Ради щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування за поправки до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України – в АР Крим та місті Севастополі –Волошин заявив, що український суверенітет "відданий повністю зовнішньому управлінню", а "країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних депутатів не порушувати питання, які будуть ставити під сумнів незалежність, державний суверенітет, свободу і територіальну цілісність України.

Згодом члени фракцій "Голос", "Європейська солідарність", "Слуга народу" та депутатських груп "Партія "За майбутнє" та "Довіра" вимагали від спікера "належної реакції" на заяву депутата ОПЗЖ, скерування запитів у правоохоронні органи з цього приводу.

21 липня Волошина облили зеленкою під Радою перед позачерговою сесією 21 липня.