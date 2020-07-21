Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Баканова просять відкрити справу проти нардепа ОПЗЖ

Вівторок, 21 липня 2020, 19:24
Баканова просять відкрити справу проти нардепа ОПЗЖ
Фото: SOPHIA SEREDA

Народні депутати звернулися до керівника Служби безпеки Івана Баканова з вимогою розпочати кримінальне провадження щодо висловлювання представника "Опозиційна платформа – За життя" Олега Волошина про відсутність в Україні суверенітету.

Джерело: співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Facebook

Пряма мова Геращенко: "Як і обіцяли, звернулися до керівництва СБУ з вимогою порушити справу за злочин у ВР, коли депутат заперечував суверенітет України, а це – державна зрада".

Деталі: Вона подякувала колегам з "різних фракції", які підписали звернення.

 
 

Що було раніше: 17 липня під час розгляду проєкту постанови №3736 про заяву Верховної Ради щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування за поправки до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України – в АР Крим та місті Севастополі –Волошин заявив, що український суверенітет "відданий повністю зовнішньому управлінню", а "країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних депутатів не порушувати питання, які будуть ставити під сумнів незалежність, державний суверенітет, свободу і територіальну цілісність України.

Згодом члени фракцій "Голос", "Європейська солідарність", "Слуга народу" та депутатських груп "Партія "За майбутнє" та "Довіра" вимагали від спікера "належної реакції" на заяву депутата ОПЗЖ, скерування запитів у правоохоронні органи з цього приводу.

21 липня Волошина облили зеленкою під Радою перед позачерговою сесією 21 липня.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадаОПЗЖдержзрадапропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: