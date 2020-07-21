Баканова просят открыть дело против нардепа ОПЗЖ
Народные депутаты обратились к руководителю Службы безопасности Ивану Баканову с требованием начать уголовное производство из-за высказываний представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Волошина об отсутствии в Украине суверенитета.
Источник: сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook
Прямая речь Геращенко: "Как и обещали, обратились к руководству СБУ с требованием возбудить дело за преступление в ВР, когда депутат отрицал суверенитет Украины, а это - государственная измена".
Детали: Она поблагодарила коллег из "разных фракции", которые подписали обращение.
Предыстория: 17 июля во время рассмотрения проекта постановления №3736 о заявлении Верховной Рады по поводу нелегитимного проведения общероссийского голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины – в АР Крым и городе Севастополе – Олег Волошин заявил, что украинский суверенитет "передан полностью внешнему управлению", а "страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом".
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов не поднимать вопросы, которые будут ставить под сомнение независимость, государственный суверенитет, свободу и территориальную целостность Украины.
Позже члены фракций "Голос", "Европейская солидарность", "Слуга народа" и депутатских групп "Партия "За будущее" и "Доверие" требовали от спикера "надлежащей реакции" на заявление депутата ОПЗЖ, направление запросов в правоохранительные органы по этому поводу.
21 июля Волошина облили зеленкой под Радой перед внеочередной сессией 21 июля.