Ляшко пояснив, чому не пішов від "слуг" на мера Києва

Головний санепідемлікар України Віктор Ляшко запевняє, що не брав участь у праймеріз "Слуги народу" на посаду міського голови Києва через епідеміологічну ситуацію.

Джерело: коментар Ляшка для УП

Дослівно: "Сьогодні епідситуація в Україні змушує мене залишатися на посаді, на якій я перебуваю сьогодні. Я вважаю себе професіоналом та експертом у цій сфері, тому першочерговою задачею все ж є – відновити систему протиепідемічного захисту. Людина має бути максимально ефективна там, де вона зараз є, і на тій посаді, на якій зараз приносить максимальну користь".

"Це виключно моє рішення, і я вважаю, що воно якраз адекватне до ситуації".

Деталі: Ляшко не захотів пояснювати, хто початково запропонував йому балотуватися в міські голови та, зокрема, чи лунала така пропозиція з ОП.

Також не відповів чітко на запитання, чи закрите для нього питання київських виборів міського голови та як довго планує перебувати на посаді санепідемлікаря.

Передісторія: два тижні тому Ляшко не виключав можливості балотуватися в мери Києва від "Слуги народу" і був готовий піти з посади санепідемлікаря.

Читайте також: З рейтингом, вищим за Супрун. Історія державного санітарного лікаря Віктора Ляшка

Нагадаємо: