Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народу" обрала кандидата на вибори в мери Києва

Четвер, 16 липня 2020, 20:26
Слуга народу обрала кандидата на вибори в мери Києва
фото: уп

Від партії "Слуга народу" в мери столиці балотуватиметься Ірина Верещук.

Джерело: кореспондент УП з праймеріз партії

Деталі: На праймеріз був присутній президент Володимир Зеленський.

Голосування провели в три етапи: фракція голосувала, друге – це поточна соціологія кожного з кандидатів, і третє – бал президента України.

За Верещук проголосувала більшість членів фракції, у неї найвища соціологія серед інших кандидатів СН, її підтримав Зеленський.

Перед праймеріз нардеп Олександр Качура розповів журналістам, що бюлетені після голосування "слуг" мають підраховувати співробітники Офісу президента.

Пряма мова Зеленського: "У нас було 5 кандидатів. Всі вони потужні, вони будуть допомагати одному обраному".

 

Читайте також: Микола Тищенко: У мене немає конкурентів. Не доросли ще до конкуренції зі мною

Колишні, майбутні і вічний Кличко. Хто буде боротись за місце мера Києва

Що було раніше: 15 липня Верховна Рада офіційно призначила місцеві вибори на 25 жовтня. 

Йти на вибори мера Києва планували "слуги народу" Ірина ВерещукМикола ТищенкоОлександр Дубінський, Олександр Качура і Дмитро Гурін.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народуЗеленськийвибориКиївВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:28
НБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
У ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
Усі новини...
Реклама: