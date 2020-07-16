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"Слуга народу" обрала кандидата на вибори в мери Києва

Четвер, 16 липня 2020, 20:26
фото: уп

Від партії "Слуга народу" в мери столиці балотуватиметься Ірина Верещук.

Джерело: кореспондент УП з праймеріз партії

Деталі: На праймеріз був присутній президент Володимир Зеленський.

Голосування провели в три етапи: фракція голосувала, друге – це поточна соціологія кожного з кандидатів, і третє – бал президента України.

За Верещук проголосувала більшість членів фракції, у неї найвища соціологія серед інших кандидатів СН, її підтримав Зеленський.

Перед праймеріз нардеп Олександр Качура розповів журналістам, що бюлетені після голосування "слуг" мають підраховувати співробітники Офісу президента.

Пряма мова Зеленського: "У нас було 5 кандидатів. Всі вони потужні, вони будуть допомагати одному обраному".

 

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Що було раніше: 15 липня Верховна Рада офіційно призначила місцеві вибори на 25 жовтня. 

Йти на вибори мера Києва планували "слуги народу" Ірина ВерещукМикола ТищенкоОлександр Дубінський, Олександр Качура і Дмитро Гурін.

Українська правда
Теми: Слуга народуЗеленськийвибориКиївВерховна Рада


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