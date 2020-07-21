Бойовики знущалися над тілом вбитого медика

Російські окупанти на Донбасі здійснили наругу над тілом військового медика, який загинув біля Зайцевого і тіло якого було передано пізніше українській стороні.

Джерело: українське державне агентство "Укрінформ"

Деталі: У виданні розповідають, що відзняті знімки переданого окупантами тіла настільки жахливі, що "на них не можна дивитися і, тим більше, публікувати".

Тіло медика було розпороте від тазу до шиї, після чого грубо зшито. Також тіло не зберігалося у морзі, через що воно покрите великими трупними плямами.

Агентство нагадує, що раніше на контрольованих окупантами інформаційних ресурсах також викладалося відео, як у голові трупа медика стирчав ніж.

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