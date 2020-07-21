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Бойовики знущалися над тілом вбитого медика

Вівторок, 21 липня 2020, 23:45

Російські окупанти на Донбасі здійснили наругу над тілом військового медика, який загинув біля Зайцевого і тіло якого було передано пізніше українській стороні.

Джерело: українське державне агентство "Укрінформ"

Деталі: У виданні розповідають, що відзняті знімки переданого окупантами тіла настільки жахливі, що "на них не можна дивитися і, тим більше, публікувати".

Тіло медика було розпороте від тазу до шиї, після чого грубо зшито. Також тіло не зберігалося у морзі, через що воно покрите великими трупними плямами.

Агентство нагадує, що раніше на контрольованих окупантами інформаційних ресурсах також викладалося відео, як у голові трупа медика стирчав ніж.

Передісторія: 

  • 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве український боєць загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої.
  • Того ж дня забрати його тіло вирушила група українських військових. Російсько-окупаційні війська цинічно обстріляли трьох військовослужбовців, які мали евакуювати українського бійця, котрий підірвався поблизу Зайцевого.
  • Внаслідок ворожого вогню загинув військовий медик, одного військовослужбовця було поранено, а ще один отримав бойове травмування.
  • Ввечері 13 липня тіла загиблих та поранений воїн знаходилися на місці обстрілу. Тривали переговори з СММ ОБСЄ щодо їхньої евакуації.
  • 14 липня стало відомо, що тіла бійця, якого мали евакуювати, та військового медика бойовики забрали собі.
  • 15 липня українська сторона забрала тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня на Донбасі. 
  • 17 липня з тимчасово окупованої території України передали неідентифіковане тіло. Доля пораненого бійця невідома.

Теми: Донбасбойові діїокупаціявійна


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