Боевики издевались над телом убитого медика
Вторник, 21 июля 2020, 23:45
Российские оккупанты в Донбассе совершили надругательство над телом военного медика, погибшего возле Зайцевого и тело которого было передано позже украинской стороне.
Источник: украинское государственное агентство "Укринформ"
Детали В издании рассказывают, что отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасные, что "на них нельзя смотреть и, тем более, публиковать".
Тело медика было распоротое от таза к шее, после чего грубо сшито. Также тело не хранилось в морге, из-за чего оно покрыто большими трупными пятнами.
Агентство напоминает, что ранее на контролируемых оккупантами информационных ресурсах также преподавалось видео, как в голове трупа медика торчал нож.
Предыстория:
- 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево украинский боец погиб, подорвавшись на взрывном устройстве.
- В тот же день забрать его тело отправилась группа украинских военных. Российско-оккупационные войска цинично обстреляли трех военнослужащих, которые должны были эвакуировать украинского бойца, который подорвался вблизи Зайцевого. Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевую травму.
- Вечером 13 июля тела погибших и раненый воин находились на месте обстрела. Продолжались переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации.
- 14 июля стало известно, что тело бойца, которого должны эвакуировать, боевики забрали себе.
- 15 июля украинская сторона забрала теловоеннослужащего, погибшего 13 июля на Донбассе.
- 17 июля с временно оккупированной территории Украины передали неидентифицированное тело. Судьба раненого бойца неизвестна.