Боевики издевались над телом убитого медика

Российские оккупанты в Донбассе совершили надругательство над телом военного медика, погибшего возле Зайцевого и тело которого было передано позже украинской стороне.

Источник: украинское государственное агентство "Укринформ"

Детали В издании рассказывают, что отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасные, что "на них нельзя смотреть и, тем более, публиковать".

Тело медика было распоротое от таза к шее, после чего грубо сшито. Также тело не хранилось в морге, из-за чего оно покрыто большими трупными пятнами.

Агентство напоминает, что ранее на контролируемых оккупантами информационных ресурсах также преподавалось видео, как в голове трупа медика торчал нож.

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