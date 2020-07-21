Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики издевались над телом убитого медика

Вторник, 21 июля 2020, 23:45
Боевики издевались над телом убитого медика

Российские оккупанты в Донбассе совершили надругательство над телом военного медика, погибшего возле Зайцевого и тело которого было передано позже украинской стороне.

Источник: украинское государственное агентство "Укринформ"

Детали В издании рассказывают, что отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасные, что "на них нельзя смотреть и, тем более, публиковать".

Тело медика было распоротое от таза к шее, после чего грубо сшито. Также тело не хранилось в морге, из-за чего оно покрыто большими трупными пятнами.

Агентство напоминает, что ранее на контролируемых оккупантами информационных ресурсах также преподавалось видео, как в голове трупа медика торчал нож.

Предыстория: 

  • 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево украинский боец ​​погиб, подорвавшись на взрывном устройстве.
  • В тот же день забрать его тело отправилась группа украинских военных. Российско-оккупационные войска цинично обстреляли трех военнослужащих, которые должны были эвакуировать украинского бойца, который подорвался вблизи Зайцевого. Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевую травму.
  • Вечером 13 июля тела погибших и раненый воин находились на месте обстрела. Продолжались переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации.
  • 14 июля стало известно, что тело бойца, которого должны эвакуировать, боевики забрали себе.
  • 15 июля украинская сторона забрала теловоеннослужащего, погибшего 13 июля на Донбассе. 
  • 17 июля с временно оккупированной территории Украины передали неидентифицированное тело. Судьба раненого бойца неизвестна.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донбассбоевые действияоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Донбасс
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
Последние новости
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
Все новости...
Реклама: