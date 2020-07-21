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Боевики издевались над телом убитого медика

Вторник, 21 июля 2020, 23:45

Российские оккупанты в Донбассе совершили надругательство над телом военного медика, погибшего возле Зайцевого и тело которого было передано позже украинской стороне.

Источник: украинское государственное агентство "Укринформ"

Детали В издании рассказывают, что отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасные, что "на них нельзя смотреть и, тем более, публиковать".

Тело медика было распоротое от таза к шее, после чего грубо сшито. Также тело не хранилось в морге, из-за чего оно покрыто большими трупными пятнами.

Агентство напоминает, что ранее на контролируемых оккупантами информационных ресурсах также преподавалось видео, как в голове трупа медика торчал нож.

Предыстория: 

  • 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево украинский боец ​​погиб, подорвавшись на взрывном устройстве.
  • В тот же день забрать его тело отправилась группа украинских военных. Российско-оккупационные войска цинично обстреляли трех военнослужащих, которые должны были эвакуировать украинского бойца, который подорвался вблизи Зайцевого. Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевую травму.
  • Вечером 13 июля тела погибших и раненый воин находились на месте обстрела. Продолжались переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации.
  • 14 июля стало известно, что тело бойца, которого должны эвакуировать, боевики забрали себе.
  • 15 июля украинская сторона забрала теловоеннослужащего, погибшего 13 июля на Донбассе. 
  • 17 июля с временно оккупированной территории Украины передали неидентифицированное тело. Судьба раненого бойца неизвестна.

Темы: Донбассбоевые действияоккупациявойна


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