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Коронавірус: у 146 країнах діагностували нові зараження

Середа, 22 липня 2020, 03:53

Станом на 21 липня у світі в 146 країнах діагностували 238 728 нових заражень коронавірусом, 5669 пацієнтів померло.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, Worldometers

Деталі: в США за минулу добу діагностували 67 140 (1119 пацієнтів померло) випадків коронавірусу, в Бразилії 44 887 (1346 померло), в Індії 39 168 (671 померло), ПАР 8170 (195 померло), влада в Росії, яку підозрюють у приховувані статистики щодо кількості хворих, звітує про 5842 випадків коронавірусу (153 померло) та інші. 

Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

Станом на 22 липня у світі з 15 071 662 випадків захворювання 9 101 515 осіб одужала та 618 270 померло від ускладнень, спричинених хворобою. Продовжують боротися з хворобою 5,3 млн пацієнтів.

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Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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