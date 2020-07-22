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Коронавирус: в 146 странах диагностировали новые заражения

Среда, 22 июля 2020, 03:53

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers

Детали: США за минувшие сутки диагностировали 67 140 (1119 пациентов умерло) случаев коронавируса, в Бразилии 44 887 (1346 умерло), в Индии 39 168 (671 умерло), ЮАР 8170 (195 умерло), власть в России, которую подозревают в скрываемые статистики по количества больных, отчитывается о 5842 случаев коронавируса (153 умерло) и другие.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

В мире с 15 071 662 случаев заболевания 9 101 515 человек выздоровели и 618 270 умерли от осложнений, вызванных болезнью. Продолжают бороться с болезнью 5,3  млн пациентов.

Что было раньше: 

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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