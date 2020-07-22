Климкин о "разоблачении" Жвании: Это довольно смешно

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин опроверг заявление Давида Жвании о том, что в свою бытность послом в Германии Климкин передавал 5 миллионов евро высокопоставленному еврочиновнику за поддержку Петра Порошенко на выборах со стороны Евросоюза.

Источник: комментарий Климкина "Украинской правде"

Прямая речь: "Что же там комментировать – по-моему, это довольно смешно. Во-первых, никто в Европе не вмешивается в дела других государств. Вещи такого политического масштаба если и рассматриваются – то рассматриваются на уровне канцлера. Конечно, Меркель никакой взятки не брала, а я никакой взятки не передавал.

Вы можете представить, что кто-то Меркель передает взятку? Реально такие вещи могут решаться исключительно на таком уровне – если речь идет о Берлине, то я считаю, что это намек на Меркель...

Я считаю, что здесь и комментировать не стоит.

Я не знаю, это часть внутренней истории или российской истории – спросите господина Жванию, он должен комментировать.

Меркель взяток не берет, я взяток не передаю".

Этому предшествовало: Бывший нардеп и соратник Петра Порошенко Давид Жвания 22 июля выступил с видеозаявлением о том, что пятый президент и его команда захватили власть в 2014 году, "купив" поддержку в Евросоюзе и пообещав олигархам выгоды.

В частности, он утверждает, что вместе с Климкиным якобы участвовал "в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного очень высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны Европейского Союза".