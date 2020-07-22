Жванія заявив, що Порошенко захопив владу у 2014-му й намагається зробити це знову
Колишній нардеп і соратник Петра Порошенка Давид Жванія заявив, що п'ятий президент і його команда захопили владу в 2014 році, "купивши" підтримку в Євросоюзі і пообіцявши олігархам вигоди.
Джерело: відео-заява Жванії на YouTube
Пряма мова: "У країні йде повзучий реванш, рейтинг Зеленського падає, і до влади знову рветься Порошенко та його оточення. Я не можу на це спокійною дивитися. Тому я вирішив попередити громадян України, щоб вони не робили помилок. Вони не зробили помилку, коли голосували проти Порошенка.
Порошенко і його оточення – це злочинне угруповання, яке з самого початку брало участь у Майдані заради виключно захоплення влади й особистого збагачення.
Я також входив у цю групу, яка захопила владу у 2014 році на хвилі народних протестів. Ми фінансували Майдан. Ми підігрівали протестні настрої у ЗМІ. Ми зривали мирні ініціативи влади. Вели сепаратні переговори з депутатами "Партії регіонів". Вели переговори з іноземними посольствами.
У цю групу входили: Мартиненко, Порошенко, Турчинов, Яценюк, Кличко. Кожен із яких долучив свою групу. Наприклад, Турчинов привів Пашинського й Парубія.
Я готовий дати свідчення органам слідства.
Безпосередньо я і міністр закордонних справ Клімкін брали участь у передачі 5 мільйонів євро через посольство України в Німеччині для одного дуже високопоставленого на той час єврочиновника з метою забезпечення підтримки Порошенка як кандидата на пост президента України з боку Європейського Союзу. Обставини цього я готовий надати слідчим органам".
Деталі: За твердженням Жванії, Порошенка став президентом завдяки консенсусу олігархів. Не брав участі в "угоді" нібито Ігор Коломойський, із яким потім боровся Порошенко, а решта олігархів отримали свої "квоти".
Жванія заявив, що Порошенко за час перебування при владі отримав корупційним шляхом більше 4 млрд доларів, гроші перевів в офшори.
Він додав, що не відкликав свій позов з Окружного адмінсуду Києва, який забороняв виїзд колишнім керівникам країни, незважаючи на тиск Порошенка й Турчинова.
Крім того, Жванія сказав, що Порошенко може спробувати балотуватися в мери Києва – і нібито цю посаду він "випрошував" ще у Віктора Януковича.
Цьому передувало: За президентства Володимира Зеленського Петро Порошенко став фігурантом понад двох десятків кримінальних проваджень за низкою звернень, зокрема Андрія Портнова та Ігоря Коломойського.
Нагадаємо:
- Давид Жванія у 2004 році був заступником керівника штабу блоку "Наша Україна", брав активну участь у подіях "Помаранчевої революції". У 2006 обраний народним депутатом України до парламенту 5-го скликання від блоку "Наша Україна".
- У 2005 був одним із засновників політичної партії "Наша Україна", але у грудні 2006 року залишив її. На початку 2007 увійшов до новоствореної громадської організації "Народна самооборона".
- У червні 2010 створив та очолив у Верховній Раді депутатську групу "Право вибору". У грудні 2010 увійшов до складу Комітету з економічних реформ при президенті України. У 2010-2012 роках був членом Колегії партії Християнсько-демократичний союз.
- На парламентських виборах 2012 року Жванія пройшов до Верховної Ради по 140-ву округу як самовисуванець та безпартійний. Згодом був членом фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді 7 скликання, але вийшов із неї 30 листопада 2013 року, на початку "Революції гідності".
- На парламентських виборах 2014 року Жванія входив до керівництва виборчого штабу "Блоку Петра Порошенка". У грудні 2016 року нардеп-утікач Олександр Онищенко заявляв, що за місце у парламенті давав гроші Жванії.