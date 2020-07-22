Внаслідок обстрілу бойовиків загорівся ліс на Луганщині

Внаслідок обстрілу поблизу села Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави та молодого лісу.

Джерело: пресслужба ДСНС

Деталі: Для надання допомоги працівникам лісового господарства до гасіння від ДСНС залучили 71 особу особового складу, 16 автоцистерн та піротехнічний розрахунок.

Подробиць пожежі або про її ліквідацію рятувальники не повідомляють.

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