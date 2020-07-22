Внаслідок обстрілу бойовиків загорівся ліс на Луганщині
Середа, 22 липня 2020, 17:13
Внаслідок обстрілу поблизу села Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави та молодого лісу.
Джерело: пресслужба ДСНС
Деталі: Для надання допомоги працівникам лісового господарства до гасіння від ДСНС залучили 71 особу особового складу, 16 автоцистерн та піротехнічний розрахунок.
Подробиць пожежі або про її ліквідацію рятувальники не повідомляють.
Нагадаємо:
- 6 липня у Новоайдарському районі Луганcької області виникла лісова пожежа на площі близько 50 гектарів.
- Внаслідок пожежі загинули 5 осіб. У лікарні потрапили 22 людини, серед них є діти. Також було знищено 24 будівлі і 59 отримали важкі пошкодження.
Українська правда