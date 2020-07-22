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Внаслідок обстрілу бойовиків загорівся ліс на Луганщині

Середа, 22 липня 2020, 17:13
Внаслідок обстрілу бойовиків загорівся ліс на Луганщині
дснс

Внаслідок обстрілу поблизу села Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави та молодого лісу.

Джерело: пресслужба ДСНС

Деталі: Для надання допомоги працівникам лісового господарства до гасіння від ДСНС залучили 71 особу особового складу, 16 автоцистерн та піротехнічний розрахунок.

Подробиць пожежі або про її ліквідацію рятувальники не повідомляють.

Нагадаємо:

  • 6 липня у Новоайдарському районі Луганcької області виникла лісова пожежа на площі близько 50 гектарів.
  • Внаслідок пожежі загинули 5 осіб. У лікарні потрапили 22 людини, серед них є діти. Також було знищено 24 будівлі і 59 отримали важкі пошкодження.

Українська правда

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Теми: ДСНСпожежаЛуганська область
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