Вследствие обстрела боевиков загорелся лес на Луганщине
Среда, 22 июля 2020, 17:13
В результате обстрела вблизи села Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.
Источник: пресс-служба ГСЧС
Детали: Для оказания помощи работникам лесного хозяйства к тушению от ГСЧСпривлекли 71 человек личного состава, 16 автоцистерн и пиротехнический расчет.
Подробностей пожара или о ее ликвидации спасатели не сообщают.
Напомним:
- 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области возник лесной пожар на площади около 50 гектаров.
- Вследствие пожара погибли 5 человек. В больницы попали 22 человека, среди них есть дети. Также было уничтожено 24 здания и 59 получили тяжелые повреждения.
Украинская правда