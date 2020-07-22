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Вследствие обстрела боевиков загорелся лес на Луганщине

Среда, 22 июля 2020, 17:13
Вследствие обстрела боевиков загорелся лес на Луганщине
гсчс

В результате обстрела вблизи села Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Детали: Для оказания помощи работникам лесного хозяйства к тушению от ГСЧСпривлекли 71 человек личного состава, 16 автоцистерн и пиротехнический расчет.

Подробностей пожара или о ее ликвидации спасатели не сообщают.

Напомним

  • 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области возник лесной пожар на площади около 50 гектаров.
  • Вследствие пожара погибли 5 человек. В больницы попали 22 человека, среди них есть дети. Также было уничтожено 24 здания и 59 получили тяжелые повреждения.

Украинская правда
Темы: ГСЧСпожарЛуганская область
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