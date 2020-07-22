Вследствие обстрела боевиков загорелся лес на Луганщине

В результате обстрела вблизи села Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Детали: Для оказания помощи работникам лесного хозяйства к тушению от ГСЧСпривлекли 71 человек личного состава, 16 автоцистерн и пиротехнический расчет.

Подробностей пожара или о ее ликвидации спасатели не сообщают.

Напомним: