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Окупанти 6 разів порушили "тишу", двоє українських воїнів поранені

Середа, 22 липня 2020, 18:39

22 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Ворог на світанку вів вогонь з мінометів калібру 120 мм по наших позиціях поблизу Майорська, а з гранатометів та кулеметів обстріляв опорні пункти українських оборонців біля Хутору Вільний, неподалік Мар’їнки та Лебединського.

Проти оборонців Богданівки збройні формування РФ застосували БЛА, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25.

За поточну добу, внаслідок ворожих обстрілів, двоє захисників отримали поранення.

Українська правда
Теми: ДонбасООСЗбройні силивійна


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