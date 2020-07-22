Окупанти 6 разів порушили "тишу", двоє українських воїнів поранені

22 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Ворог на світанку вів вогонь з мінометів калібру 120 мм по наших позиціях поблизу Майорська, а з гранатометів та кулеметів обстріляв опорні пункти українських оборонців біля Хутору Вільний, неподалік Мар’їнки та Лебединського.

Проти оборонців Богданівки збройні формування РФ застосували БЛА, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25.

За поточну добу, внаслідок ворожих обстрілів, двоє захисників отримали поранення.