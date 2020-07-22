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Оккупанты 6 раз нарушили "тишину", двое украинских воинов ранены

Среда, 22 июля 2020, 18:39
Оккупанты 6 раз нарушили тишину, двое украинских воинов ранены

22 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Враг на рассвете вел огонь из минометов калибра 120 мм по нашим позициям вблизи Майорска, а с гранатометов и пулеметов обстрелял опорные пункты украинских защитников возле Хутора Вольного, неподалеку Марьинки и Лебединского.

Против защитников Богдановки вооруженные формирования РФ применили БЛА, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25.

За текущие сутки, в результате вражеских обстрелов, двое защитников получили ранения.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСВооруженные силывойна
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