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У Порошенка відповіли на заяву Жванії: Суцільний фейк

Середа, 22 липня 2020, 21:03
У Порошенка відповіли на заяву Жванії: Суцільний фейк
фото: дмитро ларін, уп

У партії Петра Порошенка відреагували на заяви Давида Жванії, про те, що нібито п'ятий президент і його команда захопили владу в 2014 році, купивши підтримку в Євросоюзі і пообіцявши олігархам вигоди.

Джерело: пресслужба "Європейської солідарності" в коментарі УП

Дослівно: "Українці здавна кажуть, брехнею увесь світ обійдеш, а назад не повернешся. Це про заяву Жванії - суцільний фейк. Але з ним таке вже не вперше. Жванія настільки часто змінював політичну позицію, що цілком логічно виглядає завершення його кар’єри на службі у Кремля.

Останні роки Давид Важаєвич рідко буває в Києві, але він частий гість в Росії. І не лише для того, щоб взяти участь у телешоу пропагандиста Соловйова.

Не читайте все з листочка, пане Жванія. Бо надто схоже на Деркача виходить".

Цьому передувало: Жванія 22 липня виступив із відеозаявою, що п'ятий президент і його команда захопили владу в 2014 році, "купивши" підтримку в Євросоюзі і пообіцявши олігархам вигоди.

Зокрема, він стверджує, що разом із Клімкіним нібито брав участь "у передачі 5 мільйонів євро через посольство України в Німеччині для одного дуже високопоставленого на той час єврочиновника з метою забезпечення підтримки Порошенка як кандидата на пост президента України з боку Європейського Союзу".

Згодом Клімкін заперечив заяву Жванії.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоЄвропейська солідарність
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