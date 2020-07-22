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У Порошенко ответили на заявление Жвании: Сплошной фейк

Среда, 22 июля 2020, 21:03
фото: дмитрий ларин, уп

В партии Петра Порошенко отреагировали на заявления Давида Жвании о том, что якобы пятый президент и его команда захватили власть в 2014 году, купив поддержку в Евросоюзе и пообещав олигархам выгоды.

Источник: пресс-служба "Европейской солидарности" в комментарии УП

Дословно: "Украинцы издавна говорят, что ложью весь мир обойдешь, а назад не вернешься. Это о заявлении Жвании - сплошной фейк. Но с ним такое уже не первый раз. Жвания столь часто менял позиции, что вполне логично выглядит завершение его карьеры на службе у Кремля.

Последние годы Давид Важаевич редко бывает в Киеве, но он частый гость в России. И не только для того, чтобы принять участие в телешоу пропагандиста Соловьева.

Не читайте все с листочка, господин Жвания. Потому что слишком похоже на Деркача получается".

Этому предшествовало:  Жвания 22 июля выступил с видеозаявлением о том, что пятый президент и его команда захватили власть в 2014 году, "купив" поддержку в Евросоюзе и пообещав олигархам выгоды.

В частности, он утверждает, что вместе с Климкиным якобы участвовал "в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного очень высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны Европейского Союза".

Позже Климкин опроверг заявление Жвании.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоЕвропейская солидарность


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