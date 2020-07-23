Затриманому через зв’язки із "луцьким терористом" оголосили підозру

Знайомому "луцького терориста", 43-річному чоловіку з Харкова, оголосили підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.

Джерело: речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко для "Укрінформ"

Деталі: Наразі чоловік перебуває у Харківському СІЗО. Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі.

"Досудовим розслідуванням було встановлено, що напередодні харків'янин отримав поштове відправлення від особи, яка захопила заручників у місті Луцьк. Зі слів харків’янина, він отримав монети. Зараз ця інформація перевіряється", - розповів Чубенко.

За словами речника, затриманий мав і інші контактим з Максимом Кривошем, який тримав заручників в луцькому автобусі.

Прокуратура проситиме взяття підозрюваного під варту. Очікується, що запобіжний захід чоловіку будуть обирати 23 липня.

Що передувало: Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пояснив, що СБУ проводила операцію по автобусу із заручниками в Луцьку після затримання терориста Максима Кривоша для перестраховки і по повній в таких ситуаціях процедурі.

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