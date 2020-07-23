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Затриманому через зв’язки із "луцьким терористом" оголосили підозру

Четвер, 23 липня 2020, 03:47

Знайомому "луцького терориста", 43-річному чоловіку з Харкова, оголосили підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. 

Джерело: речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко для "Укрінформ"

Деталі: Наразі чоловік перебуває у Харківському СІЗО. Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі. 

"Досудовим розслідуванням було встановлено, що напередодні харків'янин отримав поштове відправлення від особи, яка захопила заручників у місті Луцьк. Зі слів харків’янина, він отримав монети. Зараз ця інформація перевіряється", - розповів Чубенко.

За словами речника, затриманий мав і інші контактим з Максимом Кривошем, який тримав заручників в луцькому автобусі. 

Прокуратура проситиме взяття підозрюваного під варту. Очікується, що запобіжний захід чоловіку будуть обирати 23 липня. 

Що передувало: Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пояснив, що СБУ проводила операцію по автобусу із заручниками в Луцьку після затримання терориста Максима Кривоша для перестраховки і по повній в таких ситуаціях процедурі.

Читайте більше: Терорист в Луцьку. Хто взяв у заручники пасажирів маршрутки і як їх звільняли

Передісторія:

  • 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив заручників в автобусі. Він подзвонив у поліцію і представився ім'ям Максим Плохой. Згодом з'ясувалося, що його справжнє ім’я – Максим Кривош.
  • Ввечері Кривош випустив із автобуса трьох людей: літню жінку, підлітка й вагітну жінку. У Зеленського сказали, що цьому сприяла розмова президента з терористом.
  • Зеленський виконав вимогу Кривоша: опублікував відео зі словами "Фільм "Земляни" 2005 року дивитися всім". Після звільнення заручників і затримання чоловіка відео зникло зі сторінки Зеленського.
  • Близько 22:00 Кривош здався поліції. Усіх заручників звільнили. Загалом їх виявилося 13.
  • На брифінгу за підсумками звільнення заручників і затримання Кривоша повідомили, що зловмисник готувався до цієї операції та мав спільників. Кількох із них уже затримали.

Українська правда
Теми: тероризмЛуцькзброяХарків


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