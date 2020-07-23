Задержанному за связи с "луцким террористом" объявили подозрение

Знакомому "луцкого террориста", 43-летнему мужчине из Харькова, объявили подозрение в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко для "Укринформ"

Детали: Сейчас мужчина находится в Харьковском СИЗО. Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.

"Досудебным расследованием было установлено, что накануне харьковчанин получил почтовое отправление от человека, что захватил заложников в городе Луцк. По словам харьковчанина, он получил монеты. Сейчас эта информация проверяется", – рассказал Чубенко.

По словам спикера, задержанный имел и иные контакты с Максимом Кривошем, который держал заложников в луцком автобусе.

Прокуратура будет просить взятие подозреваемого под стражу. Ожидается, что мера пресечения мужчине будут выбирать 23 июля.

Что предшествовало: Министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил, что СБУ проводила операцию по автобусу с заложниками в Луцке после задержания террориста Максима Кривоша для перестраховки и по полной в таких ситуациях процедуре.

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