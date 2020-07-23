Задержанному за связи с "луцким террористом" объявили подозрение
Знакомому "луцкого террориста", 43-летнему мужчине из Харькова, объявили подозрение в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами.
Источник: пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко для "Укринформ"
Детали: Сейчас мужчина находится в Харьковском СИЗО. Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.
"Досудебным расследованием было установлено, что накануне харьковчанин получил почтовое отправление от человека, что захватил заложников в городе Луцк. По словам харьковчанина, он получил монеты. Сейчас эта информация проверяется", – рассказал Чубенко.
По словам спикера, задержанный имел и иные контакты с Максимом Кривошем, который держал заложников в луцком автобусе.
Прокуратура будет просить взятие подозреваемого под стражу. Ожидается, что мера пресечения мужчине будут выбирать 23 июля.
Что предшествовало: Министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил, что СБУ проводила операцию по автобусу с заложниками в Луцке после задержания террориста Максима Кривоша для перестраховки и по полной в таких ситуациях процедуре.
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Предыстория:
- 21 июля в центре Луцка мужчина захватил заложников в автобусе. Он позвонил в полицию и представился именем Максим Плохой. Позже выяснилось, что его настоящее имя – Максим Кривош.
- Вечером Кривош выпустил из автобуса троих человек: пожилую женщину, подростка и беременную женщину. У Зеленского сказали, что этому способствовал разговор президента с террористом.
- Зеленский выполнил требование Кривоша: опубликовал видео со словами "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем". После освобождения заложников и задержания мужчины видео исчезло со страницы Зеленского.
- Около 22:00 правоохранители штурмовали автобус. Злоумышленника задержали, всех заложников освободили. Всего их оказалось 13.
- На брифинге по итогам освобождения заложников и задержания Кривоша сообщили, что злоумышленник готовился к этой операции и имел сообщников. Нескольких из них уже задержали.