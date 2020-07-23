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Світ встановив новий рекорд добової захворюваності на COVID-19

Четвер, 23 липня 2020, 04:58

22 липня коронавірус виявили у майже 280 тисяч осіб.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: У США зареєстрували близько 72 тисяч нових випадків захворювання, у Бразилії – більше 65 тисяч, в Індії – 45,5 тисяч, у Південній Африці – понад 13 тисяч, у Колумбії – 7,3 тисяч.

Цього ж дня померли 7113 хворих. Зокрема у Бразилії від ускладнень коронавірусу загинули 1293 людини, в США – 1205, в Індії – 915, у Південній Африці – 572.

 
Знімок екрану Worldometers

За час пандемії було зареєстровано 15 мільйонів 371 тисячу випадків зараження. Летальними виявились 630 тисяч. Наразі змогли вилікувались 9 мільйонів 348 тисяч хворих.

Найбільший показник добової захворюваності раніше тримався на рівні 248 тисяч випадків. 

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Нагадаємо: 

  • За добу 21 липня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 829 осіб, водночас 973 хворих одужали, а 16 пацієнтів померли.
  • Загалом за час пандемії в Україні було виявлено 60 995 випадків захворювання на COVID-19, із них 1 534 – летальні, а 33 172 – з успішним одужанням.

Українська правда
Теми: коронавірус


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