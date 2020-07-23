Світ встановив новий рекорд добової захворюваності на COVID-19

22 липня коронавірус виявили у майже 280 тисяч осіб.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: У США зареєстрували близько 72 тисяч нових випадків захворювання, у Бразилії – більше 65 тисяч, в Індії – 45,5 тисяч, у Південній Африці – понад 13 тисяч, у Колумбії – 7,3 тисяч.

Цього ж дня померли 7113 хворих. Зокрема у Бразилії від ускладнень коронавірусу загинули 1293 людини, в США – 1205, в Індії – 915, у Південній Африці – 572.

Знімок екрану Worldometers

За час пандемії було зареєстровано 15 мільйонів 371 тисячу випадків зараження. Летальними виявились 630 тисяч. Наразі змогли вилікувались 9 мільйонів 348 тисяч хворих.

Найбільший показник добової захворюваності раніше тримався на рівні 248 тисяч випадків.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Нагадаємо: