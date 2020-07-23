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Мир установил новый рекорд суточной заболеваемости COVID-19

Четверг, 23 июля 2020, 04:58

22 июля коронавирус обнаружили у почти 280 тысяч человек.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В США зарегистрировали около 72 тысяч новых случаев заболевания, в Бразилии – более 65 тысяч, в Индии – 45,5 тысяч, в Южной Африке – более 13 тысяч, в Колумбии – 7,3 тысяч.

В этот же день умерли 7113 больных. В частности, в Бразилии от осложнений коронавируса погибли 1293 человека, в США – 1205, в Индии – 915, в Южной Африке – 572.

 
Снимок экрана Worlodometers

За время пандемии было зарегистрировано 15 миллионов 371 тысяча случаев заражения. Летальными оказались 630 тысяч. Сейчас смогли вылечились 9 миллионов 348 тысяч больных.

Наибольший показатель суточной заболеваемости раньше держался на уровне 248 тысяч случаев.

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Напомним: 

  • За сутки 21 июля в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 829 человек, в то же время 973 больных выздоровели, а 16 пациентов умерли.
  • Всего за время пандемии в Украине было выявлено 60 995 случаев заболевания COVID-19, из них 1534 – летальные, а 33 172 – с успешным выздоровлением.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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