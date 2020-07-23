Буковинці демонструють позитивну динаміку одужань від коронавірусу

22 липня на Буковині від коронавірусу вилікувались 87 мешканців області.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Проте було зареєстровано 39 нових випадків захворювання. Для цього лабораторно дослідили 282 зразки.

"Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5443 особи", – написав голова ОДА.

Більша частина хворих вже одужала. Наразі таких 3775 осіб.

"Частка позитивних результатів із числа опрацьованих аналізів останнім часом почала незначно, та все ж зростати. Пропорційно до цього показника збільшується і кількість госпіталізованих до лікарень пацієнтів, а отже і навантаження на медиків", – підсумував Осачук.

Що передувало: 21 липня на Буковині виявили 41 випадок захворювання на коронавірус та 109 одужань.

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