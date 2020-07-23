Буковинці демонструють позитивну динаміку одужань від коронавірусу
22 липня на Буковині від коронавірусу вилікувались 87 мешканців області.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: Проте було зареєстровано 39 нових випадків захворювання. Для цього лабораторно дослідили 282 зразки.
"Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5443 особи", – написав голова ОДА.
Більша частина хворих вже одужала. Наразі таких 3775 осіб.
"Частка позитивних результатів із числа опрацьованих аналізів останнім часом почала незначно, та все ж зростати. Пропорційно до цього показника збільшується і кількість госпіталізованих до лікарень пацієнтів, а отже і навантаження на медиків", – підсумував Осачук.
Що передувало: 21 липня на Буковині виявили 41 випадок захворювання на коронавірус та 109 одужань.
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Нагадаємо:
- За добу 21 липня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 829 осіб, водночас 973 хворих одужали, а 16 пацієнтів померли.
- Загалом за час пандемії в Україні було виявлено 60 995 випадків захворювання на COVID-19, із них 1 534 – летальні, а 33 172 – з успішним одужанням.