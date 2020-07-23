Буковинцы демонстрируют положительную динамику выздоровлений от коронавируса
22 июля на Буковине от коронавируса вылечились 87 жителей области.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: Однако было зарегистрировано 39 новых случаев заболевания. Для этого лабораторно исследовали 282 образца.
"Общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5443 человека", – написал глава ОГА.
Большая часть больных уже выздоровела. Сейчас таких 3775 человек.
"Доля положительных результатов из числа обработанных анализов в последнее время начала незначительно, но все же расти. Пропорционально этому показателю увеличивается и количество госпитализированных в больницы пациентов, а значит и нагрузка на медиков", – подытожил Осачук.
Что предшествовало: 21 июля на Буковине обнаружили 41 случай заболевания коронавирус и 109 выздоровлений.
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Напомним:
- За сутки 21 июля в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 829 человек, в то же время 973 больных выздоровели, а 16 пациентов умерли.
- Всего за время пандемии в Украине было выявлено 60 995 случаев заболевания COVID-19, из них 1534 – летальные, а 33 172 – с успешным выздоровлением.