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Буковинцы демонстрируют положительную динамику выздоровлений от коронавируса

Четверг, 23 июля 2020, 05:50
Буковинцы демонстрируют положительную динамику выздоровлений от коронавируса

22 июля на Буковине от коронавируса вылечились 87 жителей области.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Однако было зарегистрировано 39 новых случаев заболевания. Для этого лабораторно исследовали 282 образца.

"Общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5443 человека", – написал глава ОГА.

Большая часть больных уже выздоровела. Сейчас таких 3775 человек.

"Доля положительных результатов из числа обработанных анализов в последнее время начала незначительно, но все же расти. Пропорционально этому показателю увеличивается и количество госпитализированных в больницы пациентов, а значит и нагрузка на медиков", – подытожил Осачук.

Что предшествовало: 21 июля на Буковине обнаружили 41 случай заболевания коронавирус и 109 выздоровлений.

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Напомним: 

  • За сутки 21 июля в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 829 человек, в то же время 973 больных выздоровели, а 16 пациентов умерли.
  • Всего за время пандемии в Украине было выявлено 60 995 случаев заболевания COVID-19, из них 1534 – летальные, а 33 172 – с успешным выздоровлением.

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область
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