Буковинцы демонстрируют положительную динамику выздоровлений от коронавируса

22 июля на Буковине от коронавируса вылечились 87 жителей области.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Однако было зарегистрировано 39 новых случаев заболевания. Для этого лабораторно исследовали 282 образца.

"Общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5443 человека", – написал глава ОГА.

Большая часть больных уже выздоровела. Сейчас таких 3775 человек.

"Доля положительных результатов из числа обработанных анализов в последнее время начала незначительно, но все же расти. Пропорционально этому показателю увеличивается и количество госпитализированных в больницы пациентов, а значит и нагрузка на медиков", – подытожил Осачук.

Что предшествовало: 21 июля на Буковине обнаружили 41 случай заболевания коронавирус и 109 выздоровлений.

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