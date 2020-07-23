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С 1 августа адаптивный карантин будет действовать по-новому: в районах и городах

Четверг, 23 июля 2020, 08:36
С 1 августа адаптивный карантин будет действовать по-новому: в районах и городах
"Радио Свобода"

С 1 августа адаптивный карантин в Украине позволит усиливать или ослаблять карантин в отдельных городах и районах области, если именно в них наихудшая ситуация с коронавирусом.

Источник: главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Украинскому радио"

Прямая речь Ляшко: "Мы отказались от тотального общего карантина на территории всего государства, а ввели адаптивный карантин, который с 31 июля – можно сказать, уже с 1 августа – начнет работать иначе, чем было до этого на протяжении последних полутора месяцев.

В чем новшество? Если область 5 дней подряд будет превышать 4 общенациональных индикатора, которые были до этого, мы эту область разложим на районы и города областного значения – и каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусной болезнью.

И в зависимости от того, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен либо в зеленую, либо в желтую, либо в оранжевую, либо в красную зону. Красная – это критическая, в которой закрывается все, как у нас было в марте-апреле на территории всего государства.

И если есть красная зона, то он продолжается до тех пор, пока вклад в общую заболеваемость в области не уменьшится – и область не пройдет в оранжевую, желтую или зеленую. Когда три дня мы видим, что показатель лучше, мы переводим этот район в другую зону".

Детали: Ляшко уточнил, что "зеленая зона – это общие обязательные требования, которые сегодня есть: нельзя заходить в общественные здания без маски на лице, нужно соблюдать социальную дистанцию, нужно мыть руки и обрабатывать их антисептиком, и один человек на 5 квадратных метров".

Желтая – это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" по ограничениям, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Министр здравоохранения Максим Степанов на утреннем брифинге 23 июля также сказал, что при "зеленой зоне" действуют минимальные ограничения: маски, дистанция, в кинотеатрах – не более чем 50% занятых мест, в транспорте – пассажиров только по количеству сидений.

Критерии, которые будут учитывать: уровень заполненности коек (чтобы не превышал 50%), количество тестирований на 100 тысяч граждан, процент выявления больных и динамика заболеваемости. Регион может перейти в другую зону, когда 5 дней подряд растет хотя бы один из 4 показателей.

Прямая речь Степанова: "Переход из одной зоны в другую происходит по решению центральной Государственной комиссии ТЭБ и ЧС. Таким образом мы исключаем любые политические факторы перед местными выборами, потому что иногда мы видели заигрывание от органа местного самоуправления с избирателями – а все это напрямую влияет на здоровье и жизнь наших граждан".

Предыстория:

  • Кабинет министров продлил до 31 августа в Украине адаптивный карантин, который с 22 мая позволял вводить в областях разные ограничения, в зависимости от эпидемической ситуации в них, а не в целом по стране.
  • Впервые общенациональный карантин в Украине ввели с 12 марта 2020 года.

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: карантинкоронавирусМинздрав
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