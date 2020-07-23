Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Шабуніна заявили, що на місці пожежі знайшли залишки вибухівки

Четвер, 23 липня 2020, 12:15
У Шабуніна заявили, що на місці пожежі знайшли залишки вибухівки
Фото поліції

Співзасновник ГО "Центр протидії корупції" Дарія Каленюк заявляє, що на місці пожежі у будинку голови ЦПК Віталія Шабуніна знайшли залишки вибухівки.

Джерело: стрім Каленюк з місця події, коментар речника поліції Київської області Віталії Грохольської "Українській правді"

Пряма мова Каленюк: "Уже очевидно, що це був підпал. Із того, що я можу неекспертно коментувати, то на порозі ідентифікували пристрої. Схоже на те, що це пристрої, які і були вибухівкою. Листочком під №5 позначена ця вибухівка. Під порогом її знайшли. Тепер залишилося знайти, хто підклав цю вибухівку". 

Деталі: У поліції підтвердити чи спростувати цю інформацію не змогли.

За словами речника поліції Київської області Віталії Грохольської, наразі на місці працюють фахівці: експертна лабораторія поліції Київщина, лабораторія Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, експерти пожежно-технічної служби ДСНС, і що вони знайшли, наразі невідомо, бо комплексна робота ще триває.

Вона також додала, що щось говорити про вилучені з місця події предмети поліція зможе, коли отримає висновки експертиз.  

Наразі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (умисне знищення майна шляхом підпалу) ККУ.

Що було раніше: Голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що його будинок підпалили, минулося без жертв. 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: активістиЦПКпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
активісти
Письменника Шендеровича у Литві облили кетчупом: нападником виявився політемігрант з РФ
"Приклад репресій проти корінного народу": Зеленський відреагував на затримання активіста в Криму
У Міноборони затвердили склад антикорупційної ради
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: