У Шабуніна заявили, що на місці пожежі знайшли залишки вибухівки

Співзасновник ГО "Центр протидії корупції" Дарія Каленюк заявляє, що на місці пожежі у будинку голови ЦПК Віталія Шабуніна знайшли залишки вибухівки.

Джерело: стрім Каленюк з місця події, коментар речника поліції Київської області Віталії Грохольської "Українській правді"

Пряма мова Каленюк: "Уже очевидно, що це був підпал. Із того, що я можу неекспертно коментувати, то на порозі ідентифікували пристрої. Схоже на те, що це пристрої, які і були вибухівкою. Листочком під №5 позначена ця вибухівка. Під порогом її знайшли. Тепер залишилося знайти, хто підклав цю вибухівку".

Деталі: У поліції підтвердити чи спростувати цю інформацію не змогли.

За словами речника поліції Київської області Віталії Грохольської, наразі на місці працюють фахівці: експертна лабораторія поліції Київщина, лабораторія Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, експерти пожежно-технічної служби ДСНС, і що вони знайшли, наразі невідомо, бо комплексна робота ще триває.

Вона також додала, що щось говорити про вилучені з місця події предмети поліція зможе, коли отримає висновки експертиз.

Наразі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (умисне знищення майна шляхом підпалу) ККУ.

Що було раніше: Голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що його будинок підпалили, минулося без жертв.