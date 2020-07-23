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У Шабунина заявили, что на месте пожара нашли остатки взрывчатки

Четверг, 23 июля 2020, 12:15
Фото полиции

Соучредитель ОО "Центр противодействия коррупции" Дария Каленюк заявляет, что на месте пожара в доме главы ЦПК Виталия Шабунина нашли остатки взрывчатки.

Источник: стрим Каленюк с места происшествия, комментарий пресс-секретаря полиции Киевской области Виталии Грохольской "Украинской правде"

Прямая речь Каленюк: "Уже очевидно, что это был поджог. Из того, что я могу неэкспертно комментировать, то на пороге идентифицировали устройства. Похоже, что это устройства, которые и были взрывчаткой. Листочком под №5 обозначена эта взрывчатка. Под порогом ее нашли. Теперь осталось найти, кто подложил эту взрывчатку".

Детали: В полиции подтвердить или опровергнуть эту информацию не смогли.

По словам пресс-секретаря полиции Киевской области Виталии Грохольской, сейчас на месте работают специалисты: экспертная лаборатория полиции Киевской области, лаборатория Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД, эксперты пожарно-технической службы ГСЧС, и что они нашли, пока неизвестно, так как комплексная работа еще продолжается.

Она также добавила, что что-то говорить об изъятых с места происшествия предметах полиция сможет, когда получит выводы экспертиз.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение имущества путем поджога) УК.

Что было раньше: Председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что его дом подожгли, обошлось без жертв.

Ирина Балачук, УП
Темы: активистыЦПКпожар


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