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У представництві ЄС в Україні стурбовані пожежею у будинку Шабуніна

Четвер, 23 липня 2020, 13:09

Голова представництва ЄС в Україні висловив стурбованість пожежею у будинку голови правліня Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Відповідну заяву Матті Маасікас оприлюднив у Twitter, пише "Європейська правда".

"Я дуже стурбований звісткою про пожежу у будинку антикорупційного активіста Віталія Шабуніна. Закликаю владу розслідувати цей випадок і, якщо підтвердиться, що підпал умисний – притягнути винних до відповідальності. Громадські активісти мають почуватися у безпеці, щоб займатися своєю роботою", - написав голова представництва ЄС в Україні.

Як раніше повідомляла "Українська правда", голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що сьогодні вночі його будинок підпалили, минулося без жертв. 

Згодом спів засновниця ЦПК Дарія Каленюк заявила, що на місці пожежі знайшли залишки вибухівки.

Теми: ЦПКпожежаЄС


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