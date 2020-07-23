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В представительстве ЕС в Украине обеспокоены пожаром в доме Шабунина

Четверг, 23 июля 2020, 13:09

Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром в доме председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Соответствующее заявление Матти Маасикас опубликовал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Я очень обеспокоен известием о пожаре в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Призываю власти расследовать этот случай и, если подтвердится, что поджог умышленный - привлечь виновных к ответственности. Общественные активисты должны чувствовать себя в безопасности, чтобы заниматься своей работой", - написал глава представительства ЕС в Украине.

Как ранее сообщала "Украинская правда", председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что сегодня ночью его дом подожгли, обошлось без жертв.

Позже соосновательница ЦПК Дария Каленюк заявила, что на месте пожара нашли остатки взрывчатки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЦПКпожарЕС
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