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В представительстве ЕС в Украине обеспокоены пожаром в доме Шабунина

Четверг, 23 июля 2020, 13:09

Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром в доме председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Соответствующее заявление Матти Маасикас опубликовал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Я очень обеспокоен известием о пожаре в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Призываю власти расследовать этот случай и, если подтвердится, что поджог умышленный - привлечь виновных к ответственности. Общественные активисты должны чувствовать себя в безопасности, чтобы заниматься своей работой", - написал глава представительства ЕС в Украине.

Как ранее сообщала "Украинская правда", председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что сегодня ночью его дом подожгли, обошлось без жертв.

Позже соосновательница ЦПК Дария Каленюк заявила, что на месте пожара нашли остатки взрывчатки.

Темы: ЦПКпожарЕС


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