Представник поліції Полтавської області озвучив основну вимогу зловмисника, який захопив у заручники поліцейського: уникнути в'язниці.

Джерело: пресофіцер Полтавського облуправління поліції Роман Гришин у коментарі для УНІАН та ZIK; "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Він просить відпустити його. Його затримували на викраденні автомобіля, а тепер ще й взяття заручника. Хоче, щоб ми його відпустили й не переслідували".

Деталі: Тобто чоловік хоче уникнути кримінальної відповідальності за скоєний злочин (викрадення авто та взяття заручника). Спершу він чинив опір при затриманні й погрожував гранатою.

Гришин додав, що машина, в якій пересуваються так званий "полтавський терорист" і заручник, вже знаходиться поза зоною Решетилівського району області.

На запитання, чи справді зловмисник рухається у бік Києва, речник обласної поліції відповів: "Вони зараз перебувають на території Полтавської області, напрямок (руху) я вам не можу повідомити – але це точно не траса Київ – Харків, а якісь сільські дороги".

Авто рухається у супроводі поліції. За кермом перебуває керівник карного розшуку області – Віталій Шиян, який добровільно сів у машину (замість колеги).

Зловмисника намагаються затримати, задіяні різні правоохоронні органи.

За даними поліції, зловмисник – місцевий житель 32 років, він багато разів потрапляв у поле зору поліції, у нього вже є судимості за вчинення майнових злочинів та за зберігання наркотичних речовин.

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синегубов в ефірі телеканалу "Наш" повідомив, що виконати вимогу зловмисника неможливо, з ним ведуть переговори, але не виключають силового вирішення.

Голова ОДА також спростував, що зловмисник прямує до Києва: йому дали автомобіль і дозволили покинути Полтаву, щоб вивести з місця масового скупчення людей.

Пряма мова Синегубова: "Головним було завдання, щоб вивести цю людину з громадського місця, щоб у разі найгіршого сценарію не постраждали люди. Це вдалося зробити. Був наданий автомобіль на вимогу зловмисника. Зараз вони переміщаються по району області і спецоперація з розв’язання цієї ситуації, відповідно, триває...

Вимоги, звісно, нічого не мають спільного з дійсністю. Тому що він хоче просто-напросто уникнути кримінальної відповідальності, що неможливо. І зараз тривають із ним активні переговори, щоб змусити його здатися. Але правоохоронці, органи Національної поліції також готові і до силового сценарію вирішення цього конфлікту".

Інші подробиці: Синегубов закликав не порівнювати ситуацію в Полтаві з захопленням заручників у Луцьку: "У Полтаві була спецоперація із затримання зловмисника цільова, у нього виявилася граната – і тому ми маємо таку історію".

Передісторія:

23 липня у Полтаві зловмисник, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, погрожуючи гранатою, захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП у Полтавській області полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав – імовірно, до Києва.

Введено в дію поліцейську спеціальну операцію "Грім".

21 липня у Луцьку інший чоловік захопив автобус і взяв у заручники його пасажирів, яких відпустив майже через 12 годин, поговоривши із президентом Володимиро Зеленським.

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