Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Полтавский террорист" хочет сбежать, а за рулем авто – заложник

Четверг, 23 июля 2020, 13:40
Полтавский террорист хочет сбежать, а за рулем авто – заложник
pl.npu.gov.ua

Представитель полиции Полтавской области озвучил основное требование злоумышленника, который захватил в заложники полицейского: избежать тюрьмы.

Источник: пресс-офицер Полтавского облуправления полиции Роман Гришин в комментарии для УНИАН и ZIK; "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Он просит отпустить его. Его задерживали на угоне автомобиля, а теперь еще и взятие заложника. Хочет, чтобы мы его отпустили и не преследовали".

Детали: То есть мужчина хочет избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (похищение авто и взятие заложника). Сначала он сопротивлялся при задержании и угрожал гранатой.

Гришин добавил, что машина, в которой передвигаются так называемый "полтавский террорист" и заложник, уже находится вне зоны Решетиловского района области.

На вопрос, действительно ли злоумышленник движется в сторону Киева, представитель областной полиции ответил: "Они сейчас находятся на территории Полтавской области, направление (движения) я вам не могу сообщить – но это точно не трасса Киев – Харьков, а какие-то проселочные дороги".

Автомобиль движется в сопровождении полиции. За рулем находится руководитель уголовного розыска области – Виталий Шиян, который добровольно сел в машину (вместо коллеги).

Злоумышленника пытаются задержать, задействованы различные правоохранительные органы.

По данным полиции, злоумышленник – местный житель 32 лет, он много раз попадал в поле зрения полиции, у него уже есть судимости за совершение имущественных преступлений и за хранение наркотических веществ.

Глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов в эфире телеканала "Наш" сообщил, что выполнить требование злоумышленника невозможно, с ним ведут переговоры, но не исключают силового решения.

Глава ОГА также опроверг, что злоумышленник направляется в Киев: ему дали автомобиль и позволили покинуть Полтаву, чтобы вывести из места массового скопления людей.

Прямая речь: "Главным было задание, чтоб вывести этого человека из общественного места, чтобы в случае наихудшего сценария не пострадали люди. Это удалось сделать. Был предоставлен автомобиль по требованию злоумышленника. Сейчас они перемещаются по району области и спецоперация по разрешению этой ситуации, соответственно, продолжается…

Требования, конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Потому что он хочет просто-напросто избежать уголовной ответственности, что невозможно. И сейчас продолжаются с ним активные переговоры, чтобы заставить его сдаться. Но правоохранители, органы Национальной полиции также готовы и к силовому сценарию решения этого конфликта".

Другие подробности: Синегубов призвал не сравнивать ситуацию в Полтаве с захватом заложников в Луцке: "В Полтаве была спецоперация по задержанию злоумышленника целевая, у него оказалась граната – и поэтому мы имеем такую историю".

Предыстория:

  • 23 июля в Полтаве злоумышленник, которого подозревают в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника Виталия Шияна. С ним он уехал – вероятно, в Киев.
  • Введена в действие полицейская специальная операция "Гром".
  • 21 июля в Луцке другой мужчина захватил автобус и взял в заложники его пассажиров, которых отпустил почти через 12:00, поговорив с президентом Владимир Зеленский.

Читайте также: Террорист в Луцке. Кто взял в заложники пассажиров маршрутки и как их освобождали

Заложники страха. Самые громкие террористические акты в истории Украины

УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: Полтавакриминалполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Полтава
Скандальное дело Полтавского ГОКа Жеваго получило продолжение: руководство подозревают в махинациях
Мамай потерял должность мэра Полтавы
Полтавский коммунальщик наживался на захоронении военных: разоблачен на взятках
Последние новости
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
Все новости...
Реклама: