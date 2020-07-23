Представитель полиции Полтавской области озвучил основное требование злоумышленника, который захватил в заложники полицейского: избежать тюрьмы.

Источник: пресс-офицер Полтавского облуправления полиции Роман Гришин в комментарии для УНИАН и ZIK; "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Он просит отпустить его. Его задерживали на угоне автомобиля, а теперь еще и взятие заложника. Хочет, чтобы мы его отпустили и не преследовали".

Детали: То есть мужчина хочет избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (похищение авто и взятие заложника). Сначала он сопротивлялся при задержании и угрожал гранатой.

Гришин добавил, что машина, в которой передвигаются так называемый "полтавский террорист" и заложник, уже находится вне зоны Решетиловского района области.

На вопрос, действительно ли злоумышленник движется в сторону Киева, представитель областной полиции ответил: "Они сейчас находятся на территории Полтавской области, направление (движения) я вам не могу сообщить – но это точно не трасса Киев – Харьков, а какие-то проселочные дороги".

Автомобиль движется в сопровождении полиции. За рулем находится руководитель уголовного розыска области – Виталий Шиян, который добровольно сел в машину (вместо коллеги).

Злоумышленника пытаются задержать, задействованы различные правоохранительные органы.

По данным полиции, злоумышленник – местный житель 32 лет, он много раз попадал в поле зрения полиции, у него уже есть судимости за совершение имущественных преступлений и за хранение наркотических веществ.

Глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов в эфире телеканала "Наш" сообщил, что выполнить требование злоумышленника невозможно, с ним ведут переговоры, но не исключают силового решения.

Глава ОГА также опроверг, что злоумышленник направляется в Киев: ему дали автомобиль и позволили покинуть Полтаву, чтобы вывести из места массового скопления людей.

Прямая речь: "Главным было задание, чтоб вывести этого человека из общественного места, чтобы в случае наихудшего сценария не пострадали люди. Это удалось сделать. Был предоставлен автомобиль по требованию злоумышленника. Сейчас они перемещаются по району области и спецоперация по разрешению этой ситуации, соответственно, продолжается…

Требования, конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Потому что он хочет просто-напросто избежать уголовной ответственности, что невозможно. И сейчас продолжаются с ним активные переговоры, чтобы заставить его сдаться. Но правоохранители, органы Национальной полиции также готовы и к силовому сценарию решения этого конфликта".

Другие подробности: Синегубов призвал не сравнивать ситуацию в Полтаве с захватом заложников в Луцке: "В Полтаве была спецоперация по задержанию злоумышленника целевая, у него оказалась граната – и поэтому мы имеем такую историю".

Предыстория:

23 июля в Полтаве злоумышленник, которого подозревают в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника Виталия Шияна. С ним он уехал – вероятно, в Киев.

Введена в действие полицейская специальная операция "Гром".

21 июля в Луцке другой мужчина захватил автобус и взял в заложники его пассажиров, которых отпустил почти через 12:00, поговорив с президентом Владимир Зеленский.

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