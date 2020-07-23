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"Земляни" відреагували на події в Луцьку: не схвалюємо терор

Четвер, 23 липня 2020, 14:32
Земляни відреагували на події в Луцьку: не схвалюємо терор

Творці фільму "Земляни" відреагували на події із захопленням в заручників в українському Луцьку і заявили, що не підтримують методи терору.

Джерело: коментар письменника правозахисника і режисера фільму Шона Монсона, розміщений на офіційній сторінці "Землян" в Facebook

Пряма мова: "Земляни" не схвалюють і не потурають актам терору, оскільки наше послання - це співчуття до всіх істот. Зміст фільму - це глобальна бійня мільярдів беззахисних тварин, яка триває, і не тільки завдає шкоди здоров'ю людини, але і є основною причиною зміни клімату.

Однак ми не використовуємо терор, щоб спонукати людей до терору. Наші серця звернені до всіх, хто постраждав від цього випробування, до їхніх сімей, а також до влади, яка забезпечила, щоб жодне життя не було втрачено. Ми повинні рухатися вперед без насильства стосовно всіх".

Знати більше: Терорист в Луцьку. Хто взяв у заручники пасажирів маршрутки і як їх звільняли

Про що фільм "Земляни", який наказав дивитися Зеленський

Передісторія:

  • 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив заручників в автобусі. Він подзвонив у поліцію і представився ім'ям Максим Плохой. Згодом з'ясувалося, що його справжнє ім’я – Максим Кривош.
  • Він висунув ідеологічні вимоги до політиків, чиновників і суддів: визнати, що держава є "першим терористом у країні". Також зловмисник вимагав, щоб президент Зеленський записав відеозвернення із закликом дивитись фільм "Земляни", який терорист змусив дивитися і заручників.
  • Зеленський виконав вимогу Кривоша: опублікував відео зі словами "Фільм "Земляни" 2005 року дивитися всім". Після звільнення заручників і затримання чоловіка відео зникло зі сторінки Зеленського.
  • Близько 21:40 Кривош здався поліції, його затримали. Усіх заручників звільнили. Загалом їх виявилося 13.
  • На брифінгу за підсумками звільнення заручників і затримання Кривоша правоохоронці заявили, що зловмисник готувався до цієї операції та мав спільників. Кількох із них уже затримали.

Українська правда

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Теми: Луцьктероризм
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