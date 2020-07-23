"Земляни" відреагували на події в Луцьку: не схвалюємо терор

Творці фільму "Земляни" відреагували на події із захопленням в заручників в українському Луцьку і заявили, що не підтримують методи терору.

Джерело: коментар письменника правозахисника і режисера фільму Шона Монсона, разміщення на офиціальной сторінці "Землян" в Facebook

Пряма мова: "Земляни" не схвалюють і не потурають актам терору, оскільки наше послання - це співчуття до всіх істот. Зміст фільму - це глобальна бійня мільярдів беззахисних тварин, яка триває, і не тільки завдає шкоди здоров'ю людини, але і є основною причиною зміни клімату.

Однак ми не використовуємо терор, щоб спонукати людей до терору. Наші серця звернені до всіх, хто постраждав від цього випробування, до їхніх сімей, а також до влади, яка забезпечила, щоб жодне життя не було втрачено. Ми повинні рухатися вперед без насильства стосовно всіх".

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