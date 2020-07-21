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Президент виконав вимогу терориста, а потім видалив відеозвернення

Вівторок, 21 липня 2020, 21:09
Президент виконав вимогу терориста, а потім видалив відеозвернення
Дмитро Ларін, УП

Президент Володимир Зеленський записав відео, яке вимагав чоловік, що від ранку утримує заручників у Луцьку.

Джерело: Facebook Зеленського

Пряма мова: "Фильм Земляне 2005 года смотреть всем".

Деталі: Також у коментарях під відео Зеленський запостив скріншоти з нотатками чоловіка, який називає себе Максимом Плохім, які трактувалися як його вимоги.

 
 

UPD: Після того, як силовики затримали терориста і вивели заручників, відео зникло з Facebook-сторінки Зеленського.

Незадовго до появи відео УП отримала коментар речниці глави держави, що президент поспілкувався з чоловіком, який називає себе Максимом Плохім і утримує в заручниках два десятки людей. Після цього заступник глави Нацполіції Євген Коваль забрав трьох людей з автобуса.

Нагадаємо: Від ранку 44 раніше судимий чоловік утримує в заручниках пасажирів автобусу Берестечко – Краснилівка. Він висунув ідеологічні вимоги до політиків, чиновників і суддів: визнати, що держава є "першим терористом у країні". Також зловмисник вимагав, щоб президент Зеленський записав відеозвернення із закликом дивитись фільм "Земляни", який терорист змусив дивитися і заручників.

Знати більше: Тероризм у середмісті. Хто взяв у заручники пасажирів маршрутки в Луцьку

Про що фільм "Земляни", який наказав дивитися Зеленський

Українська правда

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Теми: ЛуцьктероризмЗеленськийЗемляни
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